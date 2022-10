Lo scorso agosto il Motorola Razr 22 fu presentato in Cina, ma adesso si appresta a colpire anche il mercato europeo. Il lancio dovrebbe essere previsto per domani, martedì 25 ottobre, con le vendite pronte a partire nel giro delle prossime settimane. Il prezzo ufficiale pare sarà di 1199 euro per la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno (anche se non è detto sia la sola ad essere resa disponibile).

La casa alata, per il mercato cinese, ha presentato diverse versioni del Motorola Razr 22, di cui una con 8GB di RAM e 128GB di storage interno ed un’altra con 12GB di RAM e 512GB di memoria. Il modello meno fastoso (8/128GB) dovrebbe costare tra i 1099 ed i 1140 euro, anche se è ancora presto per affermarlo con certezza. Il Motorola Razr 22 disporrà di uno schermo P-OLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 144Hz. Il display esterno avrà un pannello G-OLED da 2.69 pollici.

Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm, con 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage UFS 3.1. La batteria dovrebbe presentare una capacità di 3500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Presente Android 12 a gestire la parte software, con futuro upgrade ad Android 13 (anche se non si sa bene quando). La doppia fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 50MP con OIS ed un ultra-grandangolare da 12MP (la fotocamera frontale, singola, da 32MP). Dovrebbe anche essere possibile utilizzare una eSIM, oltre che la classica nanoSIM. Tutto, domani, ci sembrerà meno vaporoso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.

