Mentre i fan sono in agitazione per le riprese dell’ultimo capitolo de L’Amica Geniale, Elena Ferrante si prepara a debuttare su Netflix con La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie tratta dal suo omonimo romanzo, che ha finalmente una data ufficiale. Come annunciato poco fa dalla piattaforma streaming sui suoi canali social ufficiali, La Vita Bugiarda degli Adulti, la serie in 6 episodi, prodotta da Fandango, debutterà il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Ecco il teaser poster della serie che ne offre un primo sguardo:

Chi ha seguito le prime anticipazioni sulla serie sa bene che è diretta da Edoardo De Angelis ed interpretata da Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi vestirà i panni di Andrea, il padre di Giovanna, mentre Pina Turco sarà Nella, la madre.

La serie proverà a portare sullo schermo il passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza mentre sullo sfondo scorrono gli anni Novanta “tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale”.

Netflix ha svelato che la serie sarà disponibile sulla sua piattaforma nel gennaio del 2023 mentre i fan si aspettavano di vederla già nelle prossime settimane. A quel punto L’Amica Geniale 4 sarà ancora lontana e il pubblico che ama e segue i lavori di Elena Ferrante potrà consolarsi con questo nuovo progetto.

La Vita Bugiarda degli Adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis.