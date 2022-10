Ancora oggi 24 ottobre, in tanti si chiedono quando escono i biglietti di Napoli-Sassuolo, in vista dell’anticipo di Serie A in programma sabato prossimo. Inutile dire che la vittoria ottenuta ieri sera allo Stadio Olimpico contro la Roma abbia ulteriormente stimolato una tifoseria che ha voglia del contatto diretto con la squadra. Entusiasmo alle stelle, al punto che già durante lo scorso fine settimana abbiamo provato a portare alla vostra attenzione qualche previsione in merito con un altro articolo. A sorpresa, nessuna uscita fino a questo momento, ma soprattutto mancano comunicazioni ufficiali da parte della società sui prezzi.

Ad un passo dall’uscita per i biglietti di Napoli-Sassuolo: previsioni su quando escono e prezzi

Partiamo proprio da quest’ultimo punto. Se da un lato abbiamo tanti tifosi partenopei che si pongono domande a proposito dell’uscita per i biglietti di Napoli-Sassuolo, allo stesso tempo i dubbi su quando escono sono accompagnati anche da quelli inerenti i prezzi. Da quello che mi risulta, dovrebbero essere confermati i costi fissati per la sfida di otto giorni fa contro il Bologna. Insomma, la politica della società per le sfide contro compagini di medio livello pare sarà confermata, in attesa di annunci ufficiali previsti entro e non oltre la giornata di oggi.

Dettaglio, quest’ultimo, che inevitabilmente introduce anche il tema delle tempistiche. Comunicazioni definitive previste nella giornata di lunedì, con probabile avvio anche delle preleazioni, se previste per la partita in questione. Qualora le cose dovessero andare così, inevitabilmente la vendita libera per i biglietti di Napoli-Sassuolo scatterebbe domani o al massimo mercoledì mattina. Insomma, ora dovremmo avere tutti un quadro più chiaro su quando escono e prezzi.

Non si tratta di notizie ufficiali sui biglietti di Napoli-Sassuolo, ma dando uno sguardo allo storico recente della società, la direzione potrebbe essere effettivamente quella riportata stamane.