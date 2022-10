Il debutto del nuovo Xiaomi 13 dovrebbe essere in programma verso la metà del prossimo mese di novembre 2022: nell’attesa di conferme ufficiali sulla nuova gamma del colosso cinese, sono giunti diversi leak che hanno rivelato le specifiche tecniche, ed in modo particolare, dei bordi del display dei prossimi Xiaomi 13 e 13 Pro. Secondo il famoso tipster ‘Digital Chat Station’, lo Xiaomi 13 avrà un pannello OLED con bordi curvi e più sottili prodotti da un’azienda con sede in Cina. Non è chiaro se il suo display sarà fornito dall’azienda CSOT o BOE. Xiaomi 13 Pro, invece, sarà dotato di un display Samsung AMOLED E6 con bordi curvi. Il tipster ha, inoltre, affermato che le cornici di Xiaomi 13 e 13 Pro saranno più strette rispetto a quelle dei precedenti Xiaomi 12 e 12 Pro.

Stando agli ultimi rumors, i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro sono in fase di lavorazione e Qualcomm dovrebbe annunciare a novembre la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2. Precedenti rapporti hanno affermato che lo Xiaomi 13 avrà un display da 6,26 pollici, mentre il modello 13 Pro sarà dotato di uno schermo da 6,7 ​​pollici. Il primo supporterà una risoluzione di 1,5K, mentre il secondo potrà offrire una risoluzione Quad HD+. Entrambi i device dovrebbero supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo Xiaomi 13 potrebbe essere, inoltre, dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, mentre il Pro probabilmente sarà lanciato con un sensore Sony IMX989 da 1 pollice e 50MP.

Per quanto riguarda le dimensioni della batteria del nuovo Xiaomi 13, ancora non si hanno dettagli. Molto probabilmente lo Xiaomi 13 Pro potrebbe montare una batteria da 4820mAh ed entrambi gli smartphone saranno dotati di un supporto alla ricarica rapida rispettivamente da 67 W e 120W. Per quanto riguarda la ricarica wireless, inoltre, i due dispositivi dovrebbero raggiungere i 50W. Infine, entrambi i telefoni giungeranno con a bordo il sistema operativo Android 13 ed interfaccia MIUI 14.

