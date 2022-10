Il finale di House of the Dragon ha gettato le basi per un’imminente ed inevitabile guerra che vedremo nella seconda stagione. Su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, è andato in onda l’ultimo episodio del prequel del Trono di Spade. Un finale che cambia tutto.

Attenzione: spoiler!

Il finale della prima stagione si è concluso con la neo eletta regina Rhaenyra che riceve la notizia che il suo secondogenito, Lucerys “Luke” Velaryon, è stato ucciso da un drago cavalcato dal figlio di Alicent, Aemond Targaryen. Sebbene all’inizio dell’episodio Rhaenyra avesse scelto la via della democrazia prima di capire come e quando dichiarare guerra agli Hightower, gli ultimi momenti dell’episodio mostrano un suo dietrofront; è chiaro che la regina vuole vendicare suo figlio.

Probabilmente Aemond cercava solo di spaventare Luke, giunto ad Approdo del Re per cercare alleati per conto di sua madre. Ciò è evidente nel suo sguardo scioccato quando raccoglie ciò che resta del ragazzino, divorato dal suo possente Vhagar, si è ribellato ai suoi ordini.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? In una recente intervista, lo showrunner Ryan Condal ha anticipato che vedremo “più guerre” ma anche “spensieratezza”, dopo i tragici eventi che hanno caratterizzato la prima stagione. Prima di arrivare a ciò, Condal promette che verrà esplorata a fondo “la complessità di questi personaggi”.

La seconda stagione avrà dei ritmi simili a “la fase centrale de Il Trono di Spade”. A questo si aggiungeranno momenti più leggeri, per non far pesare maggiormente le scene drammatiche. È chiaro che la Danza dei Draghi è alle porte, e House of the Dragon 2 potrebbe raccontare meglio le dinamiche porteranno a tale conflitto tra le casate Targaryen e Hightower.

La seconda stagione non è ancora entrata in produzione, ma le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2023.

