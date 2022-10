Mancano altri tre appuntamenti per decretare conclusa la stagione di Formula 1 2022, che ha incoronato per la seconda volta Max Verstappen (Red Bull) come vincitore del Mondiale. La scorsa tappa si è disputata sul circuito delle Americhe, dove è andato in scena il GP degli Stati Uniti vinto dal campione del mondo in carica; per la terz’ultima gara il Circus si sposterà sull’Autodromo Hermanos Rodríguez per il GP Messico 2022, in programma il prossimo weekend 28-30 ottobre. A questo punto, come di consueto, vediamo insieme qual è il programma, i dettagli del tracciato e dove godersi lo spettacolo in diretta TV e streaming.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez è un circuito automobilistico permanente situato all’interno di un parco alla periferia di Città del Messico e che ha ospitato il Gran Premio del Messico di Formula 1 dal 1963 al 1970, dal 1986 al 1992 e dal 2015 al 2019; mentre dal 2020 ospita il Gran Premio di Città del Messico. Il tracciato, inaugurato nel 1962, originariamente era lungo 5000 metri ed è stato modificato una prima volta nel 1986 e una seconda volta nel 2015. Ad oggi la lunghezza è di 4304 metri. Ospita tre categorie del Motorsport: Formula 1, Formula E e NASCAR. Su questa pista, il tempo record assoluto (ottenuto in una gara di F1) è stato registrato nel 2021 da Valtteri Bottas a bordo della Mercedes-AMG F1 W12 E Performance fermando il cronometro su 1’17”774.

Il GP Messico 2022 inizierà venerdì 28 ottobre con le Prove Libere 1 alle ore 20.00 (orario italiano), successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 23.00, mentre sabato 29 ottobre toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 19.00 ed alle Qualifiche alle ore 22.00. La gara, invece, si terrà domenica 30 ottobre alle ore 21.00. Il GP dell’Hermanos Rodríguez sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta le qualifiche, alle ore 22.00 e la gara alle ore 21.00.

