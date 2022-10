Il nonno di Damiano David è morto, e il cantante del Maneskin gli ha dedicato un post pieno di dolore sui social. La triste notizia ha fatto svettare il nome del frontman su Twitter, con i fan che si sono precipitati a mandare tutto l’affetto possibile all’artista travolto dal terribile lutto.

È morto il nonno di Damiano David

Damiano David ha pubblicato un post in cui mostra la foto del nonno e lo accompagna con parole d’amore:

“Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante‘. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”.

“Ti abbracciamo forte, Damiano”, questo il messaggio più ricorrente pubblicato dai fan sui social. Ancora: “Lui è sempre con te a sostenerti, rendilo orgoglioso più di quanto non lo fosse già”. Alcuni citano The Loneliest, l’ultimo singolo pubblicato dai Maneskin in cui uno dei temi è proprio l’addio, una lettera d’amore tra due realtà che si separano. Un brano ben lontano dal groove di altre super hit come Zitti E Buoni, Mammamia e Supermodel, trattandosi di una power ballad.

The Loneliest

In The Loneliest molti hanno percepito un lieve cambio di sound da parte della band, ma non si hanno ancora notizie sul seguito ideale di Teatro D’Ira Vol.1, un titolo che lascia intendere la prossimità di un seguito.

Dalla vittoria all’Eurovision, in ogni caso, i Maneskin sono diventati un fenomeno internazionale nonché divisivo: da una parte c’è chi li considera rockstar rivoluzionarie, dall’altra c’è chi rivendica il rock degli anni ’70 come il momento più intenso della storia della musica.

