Durante il sonno avvengono molte funzioni importanti per il nostro organismo, sia fisiologiche che cerebrali. Dunque è dormire bene e per la giusta quantità, che in un adulto vuol dire almeno sei consecutive, mentre per un bambino non meno di 12. La medicina ha dimostrato una correlazione tra disturbi del sonno e alcune patologie come ipertensione arteriosa, malattie metaboliche e cardiovascolari.



Come spiega il dottor Lelio Morricone, responsabile del servizio di Nutrizione clinica e prevenzione cardiometabolica e del Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche all’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e a Palazzo della Salute-Wellness Clinic in un articolo pubblicato sul sito del Gruppo San Donato, un’alimentazione corretta contribuisce a migliorare la qualità del sonno.

In che modo mangiare bene aiuta a dormire meglio?

Innanzitutto bisogna fare particolarmente attenzione alla cena, che spesso avviene poco tempo prima di andare a letto. Questo è un errore da non fare. Sarebbe opportuno mangiare almeno 3 ore prima di andare a dormire. In questo modo si darebbe alla digestione di completarsi ed evitare il reflusso gastroesofageo, uno dei principali nemici del sonno. Il dott. Morricone sostiene che per dormire bene bisogna “consumare alimenti che contengono una buona quantità di triptofano”, precursore di serotonina e melatonina, dei neuromediatori, che inducono il sonno. L’assorbimento del triptofano è favorita dall’assunzione di carboidrati complessi, specie se integrali. Sfatato dunque il mito che la pasta a cena fa ingrassare. Evitare di saltare la cena per evitare che i livelli glicemici si abbassino eccessivamente e stimolare ormoni che ostacolano il sonno. La fame inoltre spesso causa un risveglio improvviso.

Alcuni consigli per migliorare la qualità del sonno

Per cena è bene preferire alcuni alimenti ad altri. Ecco cosa è opportuno mangiare:

Cibi facilmente digeribili, come frutta e verdura: forniscono fibre e oligoelementi in grado di favorire l’addormentamento;

Non esagerare con le proteine: meglio evitare quelle di origine animale, da sostituire con legumi e pesce;

Evitare i cibi grassi perché rallentano lo svuotamento dello stomaco e ostacolano il sonno;

Condire i piatti con olio extravergine d’oliva e un po’ di sale iodato, evitando di esagerare causando un innalzamento della pressione;

Niente bevande zuccherate e alcol, perché rendono divvicile il sonno;

Limitare bevande eccitanti come tè, caffè, ginseng e cola, insieme alle bevande energetiche.

La pizza a cena disturba il sonno?

Come ricorda il dottor Morricone, “La pizza è un alimento molto particolare che spesso contiene una notevole quantità di grassi”. Pertanto spesso è difficilmente digeribile. “Quando una persona mangia la pizza, e i diabetici lo sanno molto bene, la glicemia rimane alta per molto tempo – spiega lo specialista -: questo è testimone della scarsa digeribilità. Quindi se un soggetto è incline ad avere il reflusso, è probabile che dopo aver mangiato la pizza, si sviluppi più facilmente”. Va però tenuto conto dalla qualità degli ingredienti utilizzati per l’impasto, dal condimento e dal tipo di cottura.