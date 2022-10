Anche gli antifascisti contro Kanye West, specialmente dopo la comparsa di alcuni striscioni con la scritta: “Kanye ha ragione sugli ebrei” durante una manifestazione di gruppi antisemiti lungo le strade di Los Angeles. I gruppi antisemiti si rivolgevano alle parole pronunciate dal rapper e imprenditore durante una puntata del podcast Drink Champs.

I commenti antisemiti di Kanye West

West si è espresso parlando di “media ebrei” e “sionisti ebrei”, specialmente quanto ha detto: “Gli ebrei si sono impossessati della voce nera”, e ancora: “La comunità ebraica, specialmente nell’industria della musica… ci prenderà e ci mungerà fino alla nostra morte”.

Ancora, come ricostruisce NME, Ye ha espresso lo stesso pensiero a The Shop, il talk show condotto da LeBron James su Fox News, ma soprattutto su News Nation, all’intervistatore Chris Cuomo, ha riferito di non credere al termine “antisemitismo”.

Gli antifascisti contro Kanye West

Sulle affermazioni di Kanye West sugli ebrei e sull’appoggio ricevuto durante le manifestazioni antisemite si è espresso Sam Yebri, avvocato ed ex membro della Anti-Defamation League, in un’intervista rilasciata per LA Times.

“C’è chiaramente una connessione con la supremazia bianca e i movimenti neonazisti“, ha detto Yebri per poi aggiungere:

“Le osservazioni di Kanye danno ulteriore aria e slancio all’odio che in precedenza era limitato agli angoli oscuri di Internet. Ora sta spuntando nei quartieri, nelle case delle persone e in tutta Los Angeles”.

Tra le manifestazioni di dissenso degli attivisti antifascisti contro Kanye West troviamo anche quella di Liora Rez di StopAntisemitism: “I suprematisti bianchi che sfruttano i continui capricci antisemiti di Ye sono un altro esempio di come gli estremisti trovino un punto in comune nell’odio per gli ebrei”.

Ricordiamo che Kanye West si era presentato alla London Fashion Week con la t-shirt recante la scritta: “White Lives Matter”, una frase spesso usata dai suprematisti bianchi per contrastare il movimento Black Lives Matter.

