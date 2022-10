Manca praticamente un mese al Black Friday Mediaworld e naturalmente al venerdì nero dello shopping organizzato da qualsiasi rivenditore online e fisico. C’è già chi spera di fare grandi affari per i suoi doni natalizi o magari solo per se stesso. Dunque proprio per questo motivo, ci si chiede anche se prodotti blasonati come gli iPhone possano anch’essi rientrare tra le promozioni. La buona notizia è che, almeno nel caso di Mediaworld appunto, le occasioni non mancheranno (in particolare per alcuni modelli).

In pratica, è già online la pagina web che conferma la presenza di offerte Black Friday Mediaworld per gli iPhone. A differenza di quanto non è sempre accaduto nel recente passato, anche prodotti blasonati come i melafonini saranno scontati in occasione del venerdì nero. La data esatta da segnare in calendario per gli affari hi-tech è quella del 25 novembre. Possiamo ipotizzare tuttavia che le promozioni non partiranno e si concluderanno poi solo nella specifica giornata ma dureranno almeno per il lungo weekend e fino al lunedì successivo 28 novembre. Quest’ultimo momento coinciderà con i ribassi del Cyber Monday.



Quali iPhone potrebbero essere scontati nel corso del Black Friday Mediaworld? Non c’è alcun dubbio sul fatto che ci saranno ben poche possibilità di risparmiare sui nuovissimi iPhone 14 che dovrebbero mantenere (grosso modo) il loro prezzo pieno. Al contrario, sempre dalla pagina di lancio delle offerte Apple di fine novembre, apprendiamo che i ribassi dovrebbero investire i precedenti iPhone 13, gli iPhone 12 (nelle versioni Pro, Pro Max e Mini), ancora gli iPhone 11 (nelle versioni Pro e Pro Max) e gli iPhone SE (si presume quelli di terza generazione). La portata degli sconti applicati è impossibile da prevedere ma è molto probabile che ai melafonini più vecchi saranno riservati proprio i ribassi maggiori.

