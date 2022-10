Stash risponde a Daniele Mona dopo l’addio ai The Kolors, commentando l’annuncio apparso nella giornata di ieri sui profili social dell’ormai ex compagno di band. Il frontman dei The Kolors rivolge un pensiero al loro percorso e alla passione per la musica che li ha uniti in un trio insieme ad Alex Fiordispino. Perché Daniele Mona lascia i The Kolors

I The Kolors – Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona – hanno partecipato ad Amici insieme e dal talent show hanno ottenuto un ampio seguito. Avevano iniziato a fare musica nel 2009 salvo poi raggiungere il successo qualche anno dopo. Ora il percorso dei The Kolors continua, ma senza Daniele Mona.

Il musicista lascia il gruppo, non per dissapori interni ma per l’esigenza di intraprendere un nuovo percorso. Da Stash l’augurio per il suo nuovo capitolo, nel ricordo di quel legame fraterno indissolubile.

“Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli”, scrive Stash, commentando il messaggio di Daniele Mona ai fan. “Buona musica nella tua nuova avventura”, aggiunge il cantante dei The Kolors. “Ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene”, conclude l’artista.

“Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors”, ha comunicato Daniele Mona qualche ora fai via social condividendo uno scatto dell’ultima tappa della tournée estivo con la band, l’ultima del suo percorso. “Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita“, ha precisato. Per lui adesso è il momento di cambiare. Si dedicherà ad altri progetti, che non includono i The Kolors.

Continua a leggere su optimagazine.com