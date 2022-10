Appare sempre più forte la tendenza che, di volta in volta, vede alcune testate enfatizzare alcuni titoli per dare l’impressione che una notizia sia più “grave” del dovuto, come stiamo notando oggi a proposito delle voci su Sinisa Mihajlovic morto. Complice la sua malattia, infatti, periodicamente spuntano in rete pezzi che lasciano pensare al peggio, come abbiamo avuto modo di constatare mesi fa attraverso un altro articolo lanciato sul nostro magazine. Per fortuna, anche in questo frangente possiamo smentire categoricamente le voci, con buona pace di chi ci tiene alla sua salute.

Ennesimi chiarimenti su Sinisa Mihajlovic morto per la malattia oggi: ancora titoli insensati

L’esonero ufficializzato dal Bologna il mese scorso, effettivamente, ancora oggi consente ad alcune testate di giocare sui fatti e così, ogni tanto, spunta qualche strano titolo sulle presunte motivazioni che hanno accompagnato l’allontamento del tecnico. Alludendo al fatto che si sia andati oltre i problemi di campo palesati dalla compagine rossoblu in questo avvio di stagione. Insomma, ci sono testate che in modo più o meno evidente, lasciano credere che la malattia sia peggiorata e che questo fattore sia stato alla base della decisione della società.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che smentire in modo categorico le indiscrezioni su Sinisa Mihajlovic morto. Anzi, il tecnico sta bene, pur non avendo riscontri dettagliati sulla normale evoluzione della sua malattia. La stessa che, va detto, ha dato vita a momenti di alti e bassi nel corso degli ultimi anni. La speranza è che possa tornare nel più breve tempo possibile su una panchina di Serie A, sia per meriti sportivi, sia come segnale di miglioramento drastico per le sue condizioni di salute, dopo anni assai complicati.

A prescindere da tutto, occhio alla bufala su Sinisa Mihajlovic morto, visto che non sono segnalate cattive evoluzioni della sua malattia.

