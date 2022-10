Cosa succede nella penultima puntata di Mina Settembre 2? Il momento di chiederselo è arrivato visto che la bella Serena Rossi sta per andare in scena con gli ultimi episodi della seconda stagione della sua fiction di successo proprio mentre un avvicinamento con il bel dottore sembra finalmente possibile. Il penultimo appuntamento con la fiction è fissato per domenica prossima, salvo cambiamenti, e sarà allora che Gelsomina dovrà correre in soccorso di suo fratello Gianluca rischiando di finire in guai grossi.

Nel dettaglio, le anticipazioni di Mina Settembre 2 rivelano che nel primo episodio dal titolo “Non si scappa”, Gelsomina farà nuovamente ritorno a Procida proprio per il fratello Gianluca che sembra aver perso la testa per la figlia di Juliette, figlia della proprietaria del bed and breakfast dove hanno soggiornato. Il marito di Juliette potrebbe tornare e rovinare tutto specie alta tensione, sarà Mina a risolvere la questione?

Nel secondo episodio in onda domenica prossima, dal titolo “La sibilla cumana”, Mina dovrebbe occuparsi del caso di Viola, una ragazzina che vive in una casa famiglia e che vorrebbe conoscere la sua mamma. Il finale della fiction andrà in onda domenica 6 novembre con gli ultimi due episodi in prima tv rivelando quello che potrebbe essere il futuro di Gelsomina e Domenico.

Prima di capire come andrà a finire, il pubblico ha appuntamento questa sera con Mina Settembre 2 con due nuovi episodi dal titolo Angioletta e Il genio in cui Gelsomina avrà modo di chiudere definitivamente con il passato e guardare avanti con Domenico? Ecco il promo dei nuovi episodi in onda questa sera: