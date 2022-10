NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su Rai2. Il 23 ottobre andranno in onda due episodi inediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte dall’episodio 13×11 di NCIS Los Angeles, intitolato Una somma di piccole cose, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando un neonato viene trovato abbandonato su una nave della Marina, Kensi e Deeks cercano la madre a bordo prima che muoia per complicazioni; Nate incontra l’ammiraglio Kilbride e viene a conoscenza del progetto della CIA degli anni ’70 e ’80 che coinvolge i bambini.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 6×13 di Bull dal titolo La strada più difficile:

Bull aiuta il suo amico, lo psichiatra dell’esercito, il colonnello Victor Taggert, a organizzare una difesa a capacità ridotta per un sergente accusato di aver ucciso un commilitone. Inoltre, Marissa stringe un legame romantico con il suo mercante d’arte, Henry Fray, un gallerista francese che ha bisogno di assistenza legale per impedire a una casa d’aste di vendere un’opera d’arte che dovrebbe essere rimpatriata.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano in onda anche domenica 30 ottobre, rispettivamente con gli episodi 13×12 e 6×14. Nel primo, l’NCIS indaga su un veicolo non identificato che vola nello spazio aereo degli Stati Uniti che si è schiantato contro un aereo della Marina. Inoltre, Deeks e Kensi iniziano a prepararsi per la loro ispezione adottiva. Nel secondo, Bull aiuta un cliente agorafobico a intentare una causa per omicidio colposo contro il presunto assassino della sua amata zia, ma l’incapacità del cliente di testimoniare di persona minaccia il processo; la nuova relazione di Chunck incontra un intoppo quando sua madre gli fa visita.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è per stasera dalle 21:05.

Continua a leggere su optimagazine.com.