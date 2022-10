Meglio stare decisamente alla larga da un nuovo SMS INPS Informa con oggetto l’erogazione dell’assegno unico. Un messaggio di testo sta arrivando sui telefoni di molti italiani, solo all’apparenza con mittente l’ente previdenziale. Si tratta in realtà di una comunicazioni fake che nasconde una truffa vera e propria ai danni di potenziali vittime.

Nell’immagine di apertura articolo è presente il testo dell’ultimo degli SMS INPS Informa in circolazione (se ne sono succeduti tanti nel corso di questo 2022). Quello attuale appunto fa riferimento all’assegno unico, argomento molto caldo da svariati mesi e dunque causa scatenante dell’attenzione con la quale i destinatari della nota leggeranno proprio il messaggio. Nell’alert si fa riferimento al fatto che l’erogazione del contributo familiare è bloccata a seguito della mancata identificazione dell’utente. Si lascia intendere che, in assenza della verifica dell’IBAN, il contributo non verrà regolarmente erogato.

Lungi dall’essere una comunicazione ufficiale, il nuovo SMS Informa INPS è stato fatto circolare da hacker con un unico scopo: allarmare i mittenti del messaggio e indurli a fargli visitare il collegamento interno alla nota testuale. Il link traghetta il malcapitato di turno, non a caso, fino ad un finto sito INPS. All’atterraggio ci si ritrova di fronte un form da compilare con dati personali estremamente sensibili (l’IBAN appunto, ma anche altre informazioni anagrafiche e non solo). Cadendo nella trappola tesa ad hoc, non solo non si sbloccherà alcuna erogazione dell’assegno unico ma si provvederà a mettere nelle mani di personaggi senza scrupoli le proprie informazioni.

La stessa INPS ha messo in moto una campagna informativa per comunicare agli italiani di non cadere nella trappola del nuovo SMS truffa. Va ricordato sempre che l’ente previdenziale non invierà mai comunicazioni di questo tipo ai suoi utenti e dunque non richiederà conferma di dati personali attraverso una procedura online, né per l’assegno unico, né per altri contributi.

