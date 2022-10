Non c’è che dire: per l’aggiornamento Android 13 e One UI 5 su Samsung Galaxy S22 in Italia il produttore ha certamente bruciato le tappe. Nella giornata di ieri, sulle pagine di OM, è stato prontamente condiviso l’annuncio del via alla distribuzione dell’update. Nel corso della giornata di sabato poi, c’è da precisare poi che la divisione italiana del brand ha sottolineato come la maggior parte delle notifiche di download arriveranno ad ore, in particolare da domani 24 ottobre.

Con l’inizio della nuova settimana, proprio domani, i possessori dei Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra potranno toccare con mano l’update software tanto atteso. Magari gli avvisi di disponibilità del software non arriveranno proprio per tutti nelle prossime 24 ore ma non ci sono dubbi sul fatto che la distribuzione continuerà poi nel corso della settima. Va ricordato che l’update incrementale non è stato il protagonista di alcun programma beta sperimentale nel nostro paese: per questo motivo, ci si è stupiti molto della mossa del produttore di privilegiare il nostro mercato per l’attualizzazione software.

L’aggiornamento Android 13 e One Ui 5 per i Samsung Galaxy S22 non sarà l’unico a tenere banco nella giornata di domani e poi a seguire. Sempre Samsung Italia ha annunciato che lo stesso rilascio riguarderà anche l’ultima generazione di top di gamma foldable, dunque i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4.

Quali novità sono più attese proprio grazie all’aggiornamento Android 13 ma soprattutto quello dell’interfaccia One UI 5 su Samsung Galaxy S22? Non passerà di certo inosservato il nuovo look per le icone ma anche i nuovi pop-up delle chiamate e il layout delle notifiche; ancora, con il nuovo update si potrà contare sulla maggiore personalizzazione delle schermate di blocco, degli sfondi e widget. Dei cambiamenti in arrivo beneficerà anche il multitasking e l’ottimizzazione della privacy e della sicurezza dei dispositivi. Tra le ultime ma non meno importanti integrazioni ci sono quelle relative ad una rinnovata modalità routine e di analisi del sonno.

