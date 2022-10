Ad Amici il ritorno di Kledi Kadiu e un omaggio a Michele Merlo, ma non solo. Ci saranno anche Nek e Alex, che ha appena annunciato l’album Ciò Che Abbiamo Dentro. Un nuovo appuntamento speciale con Amici di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 alle ore 14.00 domenica 23 ottobre.

Al centro della puntata le sfide dei concorrenti della nuova classe, c cantanti e ballerini che si metteranno nuovamente alla prova con i rispettivi talenti per sottoporsi al giudizio dei docenti della scuola e di una serie di personaggi esterni.

Tra i giudici di puntata vedremo il cantante Nek, in studio per valutare le cover eseguite dai cantanti e assegnare voti alle performance. Sulla base dei suoi voti verrà stilata la classifica cover.

A valutare la sfida di canto sarà Federico Sacchi, direttore artistico di Eric Sony Music. A lui l’incarico di scegliere chi potrà occupare un banco ad Amici e chi invece dovrà fare ritorno a casa a mani vuote.

Due gli ospiti musicali che si esibiranno in studio per presentare i rispettivi nuovi singoli. Ad Amici torna Alex, finalista dello scorso anno, per presentare il brano Mano Ferma. Dal mondo della musica ci saranno anche i Coma Cose, ad Amici per presentare il singolo Chiamami.

Sul fronte del ballo sono attesi tre ospiti, di cui graditi ritorni. Torna ad Amici Kledi Kadiu, noto per essere stato uno dei professionisti più apprezzati del programma. A lui il compito di giudicare la sfida di danza scegliendo chi potrà ottenere un banco nel ballo e chi invece sarà eliminato.

Ci sarà poi l’ex allievo Sebastian Melo Taviera che commenterà e valuterà la prova di improvvisazione per quel che riguarda la danza. La gara di ballo passerà invece al vaglio di Eleonora Abbagnato, che negli scorsi anni è stata coinvolta da Maria De Filippi come giudice del serale di Amici in quanto etiope e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

