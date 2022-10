I sondaggi WhatsApp sono una delle novità del servizio di messaggistica più attese di quest’ultima parte del 2022. La funzione è in beta da tempo nelle chat di gruppo e magari prossima al suo rilascio definitivo. Quest’oggi, invece, si apprende ancora altro in relazione alla feature: in effetti, gli sviluppatori stanno lavorando anche ad una declinazione dei sondaggi nelle chat singole e non solo in quelle collettive e la cosa potrebbe pure far sorgere qualche dubbio sulla reale utilità del plus.

Il solito e ben informato tipster WABetaInfo, attraverso il suo profilo Twitter, ci ha fatto notare come l’aggiornamento beta siglato 2.22.23.12 per dispositivi Android porti con se la traccia dei sondaggi già noti ma, questa volta, anche all’interno di una chat singola. L’immagine di apertura articolo è abbastanza chiara a questo proposito: sono visualizzate due schermate in cui trova posto un quesito con le relative risposte da selezionare (fino ad un numero massimo di 12).

A cosa potrebbero servire i sondaggi WhatApp all’interno di una chat singola? Certamente la loro utilità è ridotta rispetto ad una chat collettiva in cui possono essere acquisite più velocemente delle opinioni su un determinato quesito e argomento. Proprio in una chat privata, il ricorso ad un sondaggio potrebbe essere scherzoso e divertente, piuttosto che funzionale. Magari mettere il solo e unico intervistato di fronte ad un elenco di proposte potrebbe avere i suoi risvolti pratici per decisioni futili come le scelte culinarie di un pranzo e una cena, la selezione di una lista della spesa e altro ancora.

Come al solito, l’apparizione della novità dei sondaggi WhatsApp nelle chat singole non ci aiuta a collocare temporalmente il lancio della funzione nella sua versione definitiva. Possiamo immaginare che le interviste potrebbero arrivare insieme sia nelle conversazioni private che in quelle collettive, si spera entro il termine di questo 2022.

