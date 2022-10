A Verissimo, le parole di Dodi Battaglia sui Pooh dopo il fraintendimento delle scorse settimane che ha tenuto banco in rete. Ma non solo questo: l’artista è ospite del salotto di Silvia Toffanin per parlare anche del malore accusato mentre era in concerto nella sua Bologna. Spettacolo interrotto e termine anticipato, con la promessa di tornare quanto prima ad esibirsi nuovamente per il suo pubblico.

Dodi Battaglia ora sta bene, e anche il fraintendimento con i Pooh è archiviato.

Dodi Battaglia dopo il malore: come sta

“Ora sto bene, ho passato un momento non bellissimo, si sono accumulate un po’ di cose e qualche settimana, fa sul palco, ho avuto un malore”, spiega a Verissimo, tra gli ospiti di sabato 22 ottobre. Il malore di cui parla risale allo scorso 4 ottobre, durante un concerto a Bologna, e lo ha costretto ad abbandonare il palco anticipatamente per poi scusarsi con tutti i presenti.

“Mentre suonavo, ad un certo punto mi sono crollate le gambe, mi sono spaventato, ma niente di grave. Ho fatto tutti gli esami e va tutto benissimo, sono pronto per la prossima avventura”, spiega a Silvia Toffanin.

Il fraintendimento con i Pooh e il rapporto con il gruppo

I più attenti ricorderanno quelle parole di Roby Facchinetti fraintese dai media e dal pubblico presente al concerto a Roma in omaggio a Stefano D’Orazio. Ora è tutto archiviato, chiarito. I due hanno avuto modo di spiegarsi via social e ogni dubbio è stato chiarito. Tutto era partito dall’assenza di Dodi Battaglia al live organizzato in memoria di SDO.

“Giorni prima avevo letto dei commenti che mi hanno fatto molto male, in seguito ad una serata organizzata in ricordo dell’amico Stefano D’Orazio (che mi manca tanto), a cui non ho potuto partecipare. Non ci ho dormito per tante notti e durante il concerto a Bologna, complici dei medicinali che stavo prendendo, ho avuto un tracollo”, le sue parole a Verissimo.

Dodi chiarisce anche, una volta per tutte, le voci che sono circolate su possibili dissapori tra lui e gli altri ex componenti dei Pooh: “Hanno scritto delle cose brutte, come ad esempio ‘i Pooh si azzuffano’. Non lo abbiamo mai fatto in cinquant’anni, figurarsi ora che non lavoriamo più insieme. Tra noi non ci sono dissapori, i Pooh sono il mio cuore e la mia vita e per me potremmo riunirci anche adesso”.

Dodi Battaglia ricorda Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

I Pooh hanno perso Stefano D’Orazio e i Ricchi e Poveri hanno perso, di recente, Franco Gatti. Il salotto di Verissimo è anche l’occasione per ricordato.

Dodi Battaglia non lo conosceva molto bene ma condivide ugualmente un ricordo e lo paragona a Stefano D’Orazio: “Non ho avuto modo di conoscerlo bene, ma penso che Franco, all’interno dei Ricchi e Poveri, abbia fatto da collante, come Stefano D’Orazio con noi. Magari in maniera sorniona, parlando poco, Franco riusciva ad appianare le discussioni, come faceva Stefano all’interno dei Pooh. Credo che le due persone si assomigliassero e abbiano fatto bene al gruppo a cui appartenevano“.

L’addio alla moglie Paola

Un anno fa, Dodi Battaglia è stato costretto a salutare per sempre sua moglie Paola, scomparsa dopo aver lottato contro una lunga malattia. Un dolore immenso per il chitarrista dei Pooh, che tuttavia affronta tutti i giorni riscoprendosi più forte di quel che immaginava. E il farsi forza è d’obbligo anche per Sofia. Dodi infatti deve prendersi cura di sua figlia, che oggi ha 16 anni.

“Da quando è mancata mi sto riscoprendo più forte di quello che immaginavo, anche perché non ci sono alternative: ho una figlia, Sofia, di 16 anni”, ha raccontato.

