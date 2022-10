C’è grande attesa in queste per l’uscita dei biglietti di Napoli-Sassuolo, visto che in tanti aspettano notizie ufficiali sotto questo punto di vista. Esattamente come avvenuto una settimana fa, quando c’era l’incertezza più totale per i tagliandi destinati al settore ospiti in occasione del match dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani sera, i sostenitori azzurri dimostrano di voler essere accanto alla squadra. Dunque, anche il prossimo weekend è prevista una cornice di pubblico importante al Maradona di Fuorigrotta.

Punto della situazione sull’uscita dei biglietti di Napoli-Sassuolo: cosa aspettarsi e quando escono

Le previsioni per il match contro i giallorossi si sono rivelate corrette, come potrete notare dal nostro articolo pubblicato alcuni giorni fa, mentre al momento della pubblicazione del pezzo odierno non abbiamo comunicazioni dalla società a proposito dell’uscita biglietti di Napoli-Sassuolo. Quali sono, allo stato attuale, le ultime previsioni su quando escono? Visto che si gioca il sabato alle 15, effettivamente possiamo avanzare qualche ipotesi.

I tempi sono ristretti e, di conseguenza, durante questo weekend potrebbero effettivamente arrivare notizie ufficiali per orientare tutti coloro che sono propensi a portarsi a casa un ticket. Del resto, la voglia di vedere Kvara ed Osimhen è ai massimi livelli, visti i risultati incredibili che la squadra sta ottenendo in Serie A ed in Champions League. Qualora la notizia dovesse rivelarsi corretta, la vera e propria vendita scatterebbe entro e non oltre lunedì.

Altamente probabile che si possa andare incontro ad un nuovo sold out, motivo per il quale consigliamo a tutti i tifosi azzurri di essere sempre sul pezzo a proposito dell’uscita dei biglietti di Napoli-Sassuolo. Le ultime previsioni su quando escono ora sono più chiare, ma è inevitabile che lo scenario possa cambiare da un momento all’altro. Vi terremo aggiornati in caso di colpi di scena per il pubblico.

