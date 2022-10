Scritto e diretto da Umberto Marino, Tutto per mio Figlio è il nuovo progetto di Rai1 con protagonista Giuseppe Zeno che prenderà il via proprio a novembre. Dopo una serie di rumors, finalmente la rete ammiraglia della tv pubblica ha rilasciato il primo promo mostrando così le immagini della fiction che ha finalmente una data ufficiale: lunedì 7 novembre.

Raffaele Acampora non è un magistrato, un giornalista o un poliziotto ma sarà il protagonista della serie Tutto per mio Figlio in cui proprio lui, un uomo come tanti, con una moglie che ama, Anna, e quattro figli, prova a tenere alta la testa in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge. A complicare le cose sarà il figlio più grande, Peppino, quattordici anni, che come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo ma con le complicazioni che si vivono in alcuni territori.

Raffaele è un allevatore che “fa” i mercati, mestiere che ha ereditato da suo padre, e tutti i giorni si svegli all’alba per lavoro e vendere gli animali che lui stesso ha allevato. Purtroppo, però, i tentacoli della camorra non risparmiano nemmeno il suo settore. Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo ma sarà lui a decidere di ribellarsi fondando un sindacato e iniziando la sua collaborazione con la polizia e la magistratura, denuncia, fa nomi.

La #legalità comincia dalle piccole cose.



Inizia da qui la sua difficile lotta con la camorra che cerca in ogni modo di farlo smettere, prima con offerte e poi con minacce e intimidazioni ma senza ottenere molto perché la sua sola intenzione è quella di essere da esempio a suo figlio. Nel cast della serie ci saranno anche Antonia Truppo, Tosca D’Aquino

Una coproduzione Rai Fiction-Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia Tv movie – Civile.