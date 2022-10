Colpo di scena hi-tech oggi 22 ottobre che riguarda da vicino gli italiani: l’aggiornamento Android 13 e One UI 5 su Samsung Galaxy S22 è in prima distribuzione nella sua versione stabile entro i nostri confini. Il passo in avanti software non era per nulla atteso già in questo sabato di ottobre, anche perché si tratta di un’esclusiva assoluta per l’Europa dell’attualizzazione in beta da settimane e settimane.

La notizia dell’aggiornamento è giunta a noi perché segnalata in prima battuta anche da una fonte autorevole come SamMobile. Il produttore sudcoreano avrebbe deciso di premiare l’Italia come primo paese occidentale a ricevere proprio la versione stabile dell’aggiornamento Android 13 e One UI 5 su Samsung Galaxy S22. Il passaggio appare tanto più incredibile perché, fino a questo momento, proprio il nostro paese non era stato neanche prescelto per il programma beta del corposo aggiornamento (a differenza della Germania ad esempio). Poco importa, davvero inaspettatamente, si è proceduto invece già al rilascio di una versione definitiva del pacchetto di cui sono state lanciate ben 5 versioni sperimentali.

L’aggiornamento ora in prima distribuzione in Italia è siglato con la versione firmware che termina con BVJ4. Va chiarito che l’update è disponibile sia per il Samsung Galaxy S22 che per il Galaxy S22 Plus e ancora per il Samsung Galaxy S22 Ultra nello stesso momento. Per ora non sono stati resi noti i dettagli relativi al peso e al changelog completo del pacchetto ma questi potrebbero giungere nelle prossime ore.

In assenza della notifica di aggiornamento Android 13 e One UI 5.0 su Samsung Galaxy S22, i possessori degli attuali top di gamma potrebbero verificare la presenza dell’update attraverso le impostazioni del loro telefono e dunque controllando la sezione Aggiornamenti software. Trattandosi di un update corposo e pieno di novità, sia lato OS che interfaccia utente, sarebbe il caso di procedere prima ad un backup dei propri dati.

