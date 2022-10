Anche Daniele Del Moro lascia il Grande Fratello Vip? Aleggia di nuovo sulla casa il fantasma dell’abbandono e questa volta a finire sotto la lente è l’ex gieffino Daniele che nel corso della puntata in onda giovedì sera è finito sotto la lente per via di quello che è successo in confessionale. Fino a qualche ora prima, Alfonso Signorini parlava della depressione di Marco Bellavia mostrandosi solidale e pronto a punire i vip che hanno sbagliato, e poi? Con Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un discorso che ha fatto storcere il naso al pubblico.

Ma cosa è successo di preciso? L’ex gieffino è stato strigliato da Sonia Bruganelli perché reo di non essersi messo in gioco e, addirittura, l’opinionista gli ha consigliato di uscire. A lei si è unito poi il padrone di casa che si è lasciato andare a dichiarazioni poco consone nei confronti di Daniele visto che in passato ha sofferto anche lui di depressione. Signorini ha invitato Daniele a mettersi in gioco partecipando alla vita della casa e poi ha infierito:

“Ogni volta che ti sento parlare sento tristezza della vita e delle tue difficoltà, avrai anche avuto gioie, esprimile. La tua famiglia non ti ha fatto mancare niente. Non hai difficoltà economiche. Sembri depresso in maniera epocale, qualche gioia l’avrai vissuta o no? Te lo dico come un fratello, non è che ti dico vai a limonare con Nikita”:

ALFONSO ELFO SIGNORINI SEI LA ROVINA DELLA TELEVISIONE ITALIANA ! DANIELE SIAMO TUTTI CON TE ❤️ #gfvip #nikiters pic.twitter.com/Vv14V4ryYE — NIKITILANDIA (@caltagirone96) October 21, 2022

In queste ore in casa Daniele Dal Moro è tornato sul discorso tirando in ballo la sua depressione, le perdite che ha subito e tutto quello che in questi anni gli è accaduto pronto ad andare in confessionale e a ribadire il concetto che lui è una persona seria e con dei valori e non un pagliaccio o un comodino, come lo hanno definito. Dopo tutto quello che è successo a Marco Bellavia sembra proprio che la lezione non l’abbia imparata nessuno e, soprattutto, non l’abbia imparata il padrone di casa.