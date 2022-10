Torna l’appuntamento con Blue Bloods 12 su Rai2. Stasera 22 ottobre andranno in onda due nuovi episodi. Di seguito le anticipazioni.

Si inizia con l’episodio 12×03 intitolato L’ombra del padre, di cui vi riportiamo la sinossi:

Una donna confessa l’omicidio del marito, ma Danny e Baez sospettano che stia cercando di coprire qualcuno. Lenny Ross informa, in via confidenziale, Frank che la NFL pensa di proporgli un ruolo prestigioso e molto ben pagato. Frank ci riflette a lungo perché lasciare il suo ruolo di comandante della Polizia potrebbe agevolare l’eventuale candidatura di Erin a Procuratore Distrettuale. Sean vuole andare di pattuglia insieme a Eddie e Witten per capire com’è la vita da poliziotto. Pur di riuscirci, mente a Jamie dicendo di aver chiesto il permesso a Danny e poi si mette nei guai.

A seguire, l’episodio 12×04 dal titolo Il rifugio segreto:

Una allieva di una scuola per ricchi viene trovata uccisa in bagno. Danny e Baez si occupano del caso. L’agente Rachel Witten, partner di Eddie, dà le dimissioni dopo aver ricevuto uno sputo in faccia da una barbona, durante le feste di Halloween. C’è un vecchio bar dove succedono cose strane, e Jamie cerca di indagare. Il marito di Abigail esagera violentemente nell’arrestare un balordo.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods 12 su Rai2 torna in onda domenica 29 ottobre con due nuovi episodi. Nel 12×05, Jamie ed Eddie sperimentano la tensione coniugale quando lei permette al padre, ex detenuto appena rilasciato, di vivere con loro; Danny e Baez fanno di tutto per aiutare un uomo disperato a ritrovare la sorella scomparsa. Nel 12×06, Frank cerca di impedire a suo nipote di cercare vendetta dopo essere stato attaccato; Eddie ha a che fare con un nuovo partner ostile.

L’appuntamento con Blue Bloods 12 è dalle 21:10.

