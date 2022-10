Maria, semplicemente. Questo il titolo del film in cui vedremo Angelina Jolie nei panni di Maria Callas, diretto dal regista cileno Pablo Larraìn.

Per il momento i lavori non sono ancora in corso, dunque non è possibile conoscere la data di uscita del film. Come già detto, alla regia ci sarà Pablo Larraìn, già regista di Spencer, il film su Lady Diana Spencer che ha portato all’Oscar la protagonista Kristen Stewart. Ancora Larraìn ha diretto Jackie, il film su Jackie Kennedy Onassis interpretato da Natalie Portman.

Alla sceneggiatura ci sarà Steven Knight, stesso sceneggiatore di Spencer e della fortunatissima serie tv Peaky Blinders. La scelta del regista nasce da “due grandi passioni”, quella per il cinema e quello per l’opera. Sull’interprete scelta ha commentato: “Farlo con Angelina, un’artista coraggiosa e curiosa, è un’opportunità affascinante. Un vero regalo”.

Il film ripercorrerà la vita di Maria Callas dalla sua nascita nel 1923 alla sua morte nel 1977, con tutte le sfumature che rappresenteranno un “viaggio tumultuoso e tragico”.

Oltre all’opera, Maria Callas si dedicò anche al cinema e nel 1969 recitò nella Medea di Pier Paolo Pasolini. Alla Divina sono stati dedicati altri film. Il primo è stato E La Nave Va (1983) di Federico Fellini. Nel 2002 Franco Zeffirelli diresse Callas Forever con la Divina interpretata da Fanny Ardant.

Nel 2005 è andata in onda la miniserie televisiva Callas E Onassis, con Luisa Ranieri nei panni del soprano. Nata a New York come Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, visse tra gli Stati Uniti, la Grecia, l’Italia e la Francia. In Italia visse a Milano, al civico 40 di via Buonarroti dove ora sorge una targa commemorativa.

Maria Callas si spense a Parigi il 16 settembre 1977 a causa di un arresto cardiaco.

