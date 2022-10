Tra i micronutrienti che bisogna assumere all’interno di una dieta sana e bilanciata ci sono sicuramente le vitamine, rivestono la giusta importanza le vitamine del gruppo B.

Le vitamine del gruppo B sono idrosolubili, quindi non vengono accumulate nell’organismo e devono essere assunte attraverso l’alimentazione oppure con degli integratori.

Gli integratori a base di vitamine del gruppo B sono pensati appositamente per chi ha bisogno di integrare nell'organismo questi micronutrienti al fine di migliorare il benessere di capelli, unghie, denti, cute e per prevenire determinate patologie.

Quali sono le principali vitamine del gruppo B?

Le vitamine del gruppo B sono: la tiamina, la riboflavina, la niacina, l’acido pantotenico, la piridossina, la biotina, l’acido folico e la cobalamina. A queste poi si aggiunge l’inositolo, o vitamina B7, che è un nutriente importante per il benessere del nostro organismo.

Le vitamine B sono importanti per avere l’energia necessaria di cui abbiamo bisogno per svolgere le nostre attività quotidiane, ma anche per riuscire a migliorare lo stato della pelle, capelli e dei denti e per prevenire le patologie cardiache, neurologiche e dell’epidermide.

Come tutte le vitamine, anche quelle del gruppo B, possono essere assunte tramite appositi integratori (quando ce n’è bisogno) e attraverso l’alimentazione. Le principali si trovano nel fegato, nel tuorlo dell’uovo, lievito di birra, nelle verdure a foglia verde, cereali, alcune carni e legumi.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i benefici principali delle vitamine del gruppo B.

I benefici delle vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B sono ricche di benefici, per questo motivo è necessario prevenire eventuali stati di carenza che possono portare a soffrire di stanchezza oppure a perdere i capelli, o a vedere le unghie che si rompono. Ma ecco quali sono le principali.

Vitamina B1 e Vitamine B2: la tiamina e la riboflavina contribuiscono alla sintesi dei nostri processi energetici; quindi, sono importanti per riuscire ad avere il giusto livello di energia. Inoltre, entrambe sono in grado di favorire un buon tono dell’umore. Infine, proteggono: il sistema nervoso e cardiovascolare, migliorano la dilatazione della pupilla e l’ipersensibilità della colonna vertebrale.

Vitamina B3: la niacina è importante in quanto questa interviene nella respirazione cellulare, circolazione del sangue, protegge la cute, migliora i processi digestivi e permette di sostenere il benessere del sistema nervoso.

Vitamina B5: l'acido pantotenico è una vitamina importante per migliorare il metabolismo di grassi, proteine e carboidrati che contribuisce anche alla sintesi degli ormoni e del colesterolo. Protegge anche la cute e i capelli, e migliora la cicatrizzazione delle ferite.

Vitamina B6: questa è importante per supportare il benessere delle difese immunitarie, stimola le funzioni celebrali, previene l'invecchiamento. Inoltre, questa contribuisce al metabolismo di aminoacidi, acidi grassi e zuccheri.

Vitamina B8: questa viene coinvolta sia nel metabolismo delle proteine sia nella sintesi degli acidi grassi e del glucosio. Inoltre, la vitamina B8 va a proteggere la pelle e i capelli e contrasta malattie come l'acne.

Vitamina B9: questa è conosciuta anche come acido folico e ha un ruolo molto importante per la sintesi delle proteine e del DNA. Inoltre, previene i rischi di malattie cardiovascolari e favorisce il benessere delle donne in gravidanza.

Vitamina B7: infine, la vitamina B7 non fa parte proprio delle vitamine ma è un nutriente importante in quanto serve a ripulire le arterie e ridurre il colesterolo nel sangue.

Grazie ai vantaggi che le vitamine del gruppo B hanno sul benessere dell’individuo e dell’organismo è molto importante assicurarsi di assumerle sempre in modo ottimale. Non solo, le vitamine B sono rilevanti per le donne in gravidanza e per chi soffre di alcune patologie croniche.

