Su Amazon è presente quest’oggi un’offerta di buon appeal che riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna di colore Galassia. Il prezzo di questo top di gamma di casa Apple risulta essere più interessante sia perché ormai si ritrova da un anno sul mercato e sia perché in molti pensano all’ultima famiglia di flagship di casa Apple capitanata dall’iPhone 14. Fattori che permettono un calo di prezzo per l’iPhone 13 ed attualmente il modello più conveniente su Amazon risulta essere quello da 128GB di memoria interna di colore Galassia.

Meno episodico il calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon in Italia: focus sulle ultime offerte

Nuova offerta, dunque, rispetto a quella che abbiamo citato in settimana. Approfondendo quest’offerta del famoso sito di e-commerce si può notare come il prezzo proposto oggi è di 807 euro ed è il risultato di uno sconto del 14% effettuato su quello da listino che era di 939 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio da tenere sott’occhio e che sicuramente può far comodo a chi è intenzionato ad acquistare questo iPhone 13 da 128GB di colore Galassia.

Attualmente questo top di gamma ha disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e c’è la possibilità che arrivi a casa vostra nel giro di poco tempo senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Tra l’altro Amazon permette anche un pagamento a rate grazie a Cofidis, il che alleggerirà notevolmente la spesa che non dovrà essere affrontata tutta in un’unica volta. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale sconto, intanto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che animano tale top di gamma.

Parliamo di un device che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e che può contare su un comparto fotografico di ultimissima generazione. Spazio qui ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La novità è data anche dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine ritroviamo un processore A15 e chiaramente connettività 5G.