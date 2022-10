Era il mese di settembre quando lo Xiaomi 12 Lite 5G NE venne certificato dalla FCC, per poi arrivare anche a colpire le piattaforme IMDA (Singapore) ed EEC (Europa). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, adesso il device è arrivato nel database dell’IMEI e sappiamo si chiamerà, dal punto di vista commerciale, proprio Xiaomi 12 Lite 5G NE. Il telefono potrebbe essere un rebrand dello Xiaomi CIVI 2 già in commercio sul mercato cinese (con model number ‘2209129SC’, pressoché simile al ‘2210129SG’ del device in arrivo).

Lo Xiaomi 12 Lite 5G NE potrebbe essere annunciato entro la fine del mese ed essere venduto in tre configurazioni: 6GB di RAM e 128GB di storage interno, 8GB di RAM e 128GB di memoria e 8GB di RAM con 256GB di storage. A bordo ci saranno le connettività 5G, Wi-Fi dual-band, GNSS, Bluetooth e NFC, con gestione software a cura di MIUI 13 basata su Android 12 o 13 (ancora non si sa, speriamo di potervelo chiarire presto). Nonostante lo Xiaomi 12 Lite 5G NE sia passato attraverso una marea di certificazioni (come vi abbiamo detto sopra), non è stato svelato alcun dettaglio tecnico che possa fornirvi ulteriori chiarimenti sull’equipaggiamento hardware di cui sarà dotato. Il device dovrebbe presentare specifiche interessanti, ma comunque tali da mantenere il prezzo il più basso possibile (l’obiettivo è quello di proporre uno smartphone dal taglio concorrenziale).

Bisogna avere ancora pazienza ed aspettare che le acque si smuovano, nell’attesa che il lancio dello Xiaomi 12 Lite 5G NE si consumi da qui alla fine del mese di ottobre. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

