Redmi ha confermato che la sua ultima serie di smartphone premium come il Note 12 sarà presentata questo mese di ottobre in Cina. Pare proprio che l’azienda, sub-brand di Xiaomi, abbia pronte alcune novità dal profilo davvero interessante. Di questo lancio, che tra l’altro si discute da un po’ di tempo, la gamma di modelli prevista riguarda i Note 12, il Note 12 Pro e il Note 12 Pro+. Cosa c’è da aspettarsi dall’ultima serie di telefoni Redmi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Come già accennato in altri nostri articoli, il colosso Xiaomi sarebbe più che intenzionato a lanciare sul mercato entro il 2023 un device dotato di ricarica rapida a 200W. Adesso, stando agli ultimi rumors, pareche il l’azienda cinese abbia raggiunto il suo scopo e che potrebbe arrivare già a bordo di uno dei suoi prossimi top di gamma entro al fine del 2022. Si vocifera che i Redmi Note 12 saranno probabilmente i nuovi re della ricarica rapida con il loro supporto per la ricarica via cavo da ben 210W. Con l’arrivo del nuovo Note 12, Xiaomi andrà a sgraffignare il titolo come ‘brand dal fast charging più rapido’ alla società cinese Vivo, che inizialmente è stato il primo ad adottare i 200 W a bordo di iQOO 10 Pro.

ARTICOLI CORRELATI

Il dispositivo potrebbe anche essere il primo smartphone dotato del processore MediaTek Dimensity 1080, certamente non un SoC di qualità premium, ma pur sempre ottimo e progettato per assicurare performance di alto livello nelle app di intrattenimento, nella visione di streaming 4K HDR e per consumi energetici migliorati e più bassi. C’è da dire che, qualora il Redmi Note 12 dovesse essere veramente il primo device ad utilizzare il nuovo chip MediaTek, risulterà piuttosto interessante scoprire come andrà ad incidere sul mercato degli smartphone economici. Probabilmente occorrerà attendere le prossime due settimane per avere maggiori dettagli e idee più chiare.

Continua a leggere su optimagazine.com