la cavalcata inarrestabile verso il nuovo digitale terrestre continua: a onor del vero, oggi 21 ottobre, siamo a due mesi esatti da un appuntamento cruciale che in molti dovrebbero tenere in considerazione per evitare disguidi e problemi. Il cambiamento fondamentale in arrivo riguarda la dismissione totale delle codifica MPEG-2, ormai del tutto superata.

Cosa succede il prossimo 21 dicembre

Quello che succederà tra due mesi esatti ha a che vedere anche con la decisione dei principali broadcaster televisivi, oltre che con la pianificazione del passaggio al nuovo digitale terrestre come pianificato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Ebbene, con l’inizio dell’inverno in sostanza, la già citata codifica di trasmissione dei contenuti video MPEG-2 verrà dismessa del tutto. Naturalmente, al posto della soluzione ormai superata tecnologicamente, tutte le programmazioni dei canali procederanno solo in MPEDG-4.

Cosa significa per gli utenti finali proprio il passaggio dalla codifica MPEG-2 a MPEG-4? in pratica coloro che, fino a questo momento, sono ancora riusciti a visualizzare la programmazione televisiva dei loro canali preferiti (pure con apparecchi oramai vecchi) non potranno più farlo. Solo nel caso si abbia a disposizione una recente TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione, allora ogni contenuto sarà visibile.

Chiunque vorrà ancora beneficiare dell’offerta televisiva di tutte le emittenti italiane farà bene a tenere a mente il passaggio che si compie tra due mesi esatti. Per essere al passo con i tempi della nuova tv digitale, si potrà ancora usufruire dei bonus Tv e decoder, con o senza rottamazione del proprio vecchio dispositivo. Ci sono ancora fondi disponibili per il prossimo contributo, almeno per il momento e di certo vale la pena non perdere l’occasione di risparmiare fino ad un massimo di 100 euro sul costo di un’apparecchio (almeno nel caso della rottamazione della propria TV).

