La musica di Riccardo Fogli è una fotografia di uno spaccato culturale che negli anni ’60 e ’70 pullulava di artisti che avevano completamente assorbito il beat e il pop, senza emulare i colleghi oltremare ma facendosi divulgatori di un messaggio internazionale: era tempo di rivoluzione. Dai Pooh alla carriera solista, Riccardo Fogli è testimone di quegli anni d’oro della canzone italiana.

Riccardo Fogli, gli inizi come gommista e gli Slenders

Riccardo Fogli nasce a Pontedera il 21 ottobre 1947 e sin da giovanissimo scopre l’amore per la musica. Bassista e cantante di grande talento, lavora come gommista e nel 1963 esordisce con gli Slenders, formazione nata a Piombino che dai primi anni di attività riesce a partire per il primo tour extra-toscano.

Dopo un’esibizione degli Slenders al Piper di Milano, Riccardo Fogli incontra Valerio Negrini e Mario Bertoli. Questi ultimi rimangono folgorati dalle sue doti e gli chiedono di entrare nella loro band per sostituire Gilberto Faggioli. Negrini e Bertoli sono i fondatori dei Pooh.

I Pooh e la carriera solista

Con i Pooh incide 5 album, dal disco di esordio Per Quelli Come Noi (1966) a Alessandra (1972). Sua è la voce di Pensiero e Piccola Katy.

Nel 1973 lascia la formazione per dedicarsi alla sua carriera solista. Il suo primo album è Ciao Amore, Come Stai (1973), pubblicato nello stesso anno in cui Red Canzian entra nei Pooh per sostituirlo.

Nella sua vita privata ha un breve flirt con Patty Pravo nel 1972, circostanza che lo allontana per un periodo dalla moglie Viola Valentino. Con i Pooh, tuttavia, si è incontrato nuovamente in più occasioni e con Roby Facchinetti ha pubblicato l’album Insieme nel 2017.

Nel 2017 alla musica di Riccardo Fogli si uniscono le parole: esce Un Uomo Che Ha Vissuto – Storie Di Tutti I Giorni, l’autobiografia scritta con Tommaso Labranca e Luca Rossi.

