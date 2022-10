Il Samsung Galaxy S23 Ultra, tra i modelli top di gamma attesi per l’inizio dell’anno prossimo, è senz’altro l’esemplare di cui si possono raccogliere i maggiori dettagli, almeno fino ad oggi. Grazie al noto leaker OnLeaks, anche in queste ore, possiamo commentare il design del dispositivo attraverso una serie di immagini render: queste ultime mettono in relazione pure quanto vedremo a breve con quanto già di scena sul Samsung Galaxy S22.

Del Samsung Galaxy S23 Ultra, a dire la verità, erano già trapelate altre immagini render nel corso del mese di settembre. Rispetto a quanto già ipotizzato, il dispositivo sembrerebbe puntare su due differenze di non poco conto. La prima riguarda lo spessore dello smartphone, la seconda la presenza o meno di angoli arrotondati.

I progettisti del prossimo top di gamma avrebbero lavorato per garantire uno spessore del profilo del dispositivo più sottile. Dovrebbe trattarsi di un passo in avanti quasi impercettibile all’occhio ma destinato, magari, a rendere l’aspetto del dispositivo ancora più compatto. In riferimento sempre al desgin e grazie sempre alle immagini render finora trapelate, apprendiamo pure che gli angoli del dispositivo dovrebbero essere particolarmente arrotondati. Quest’ultima soluzione contribuirebbe a rendere più ergonomico il dispositivo alla presa dell’utente.

In generale ancora, posiamo dire che il prossimo Samsung Galaxy S23 dovrebbe avere delle lunette superiori e inferiori particolarmente ridotte. La soluzione dovrebbe contribuire a migliorare ancora l’esperienza di visione dei contenuti sul display rispetto al predecessore Samsung Galaxy S22 Ultra.

Rispetto al modello Ultra ora in circolazione, il prossimo Samsung Galaxy S23 non dovrebbe caratterizzarsi dunque come un vero e proprio stravolgimento. Dalle parti di Samsung, potrebbero aver pensato che l’esemplare attuale ha già raggiunto un ottimo equilibrio di forma e proporzioni. Squadra vincente non si cambia insomma e dunque l’upgrade del prossimo anno sarebbe solo minimo, in riferimento ai soli aspetti evidenziati.

