La scorsa settimana erano emerse le prime specifiche chiave della variante Honor 80 Pro+ (se ne era parlato in questo articolo). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, adesso lo stesso è accaduto con le informazioni sui modelli standard e Pro dell’Honor 80. Gli smartphone della serie arriveranno come successori della serie Honor 70 che è diventata ufficiale a maggio di quest’anno.

Honor 80 dovrebbe essere dotato del processore Dimensity 1080 di MediaTek e verrà fornito con una fotocamera principale da 64MP e con il supporto alla ricarica rapida da 66W. D’altra parte, Honor 80 Pro sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G e caratterizzato da una fotocamera principale da 108MP. Nel frattempo, Honor 80 Pro+ dovrebbe essere il dispositivo premium della gamma. Il telefono era stato precedentemente pensato per essere spinto dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e conterrà anche un sensore della fotocamera da 200MP ed il supporto per la ricarica rapida da 100W. Honor 80 Pro+ dovrebbe essere dotato di un display AMOLED curvo con una risoluzione di 1,5K (in poche parole si sta parlando di un top di gamma che temerà rivali).

Infine, il design sarà il punto forte della serie Honor 80. I prossimi smartphone avranno probabilmente fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione (non sappiamo se espandibile o meno). La serie Honor 80 potrebbe debuttare entro la fine di quest’anno, sperando mantenga un prezzo concorrenziale che possa riscaldare i cuori degli appassionati e di chi ancora nutre qualche dubbio sul marchio (nonostante sia adesso molto conosciuto in Europa ed in Italia). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

