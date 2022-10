La serie tv di Death Note prende forma. Il nuovo adattamento del celebre manga scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi Obata ha trovato la sua sceneggiatrice.

Halia Abdel-Meguid scriverà gli episodi, e sarà presente in qualità di produttrice esecutiva per il progetto televisivo, dalla mente dei creatori di Stranger Things. La serie tv di Death Note fa parte di un accordo tra Netflix e i fratelli Duffer, già al lavoro per ampliare l’universo della serie tv con l’arrivo di diversi spin-off. Intanto, Eleven, Mike, Will e gli altri protagonisti danno appuntamento al 2024 per la quinta e ultima stagione.

Abdel-Maguid ha già lavorato con i fratelli Duffer come consulente per la scrittura dell’adattamento televisivo Il talismano, l’omonimo romanzo di Stephen King e Peter Straub del 1984. Inoltre sta lavorando a un altro progetto della Upside Down Pictures attualmente in fase di sviluppo per Netflix. Si è anche occupata della sceneggiatura dell’adattamento tv de Il diavolo nella città bianca, di cui Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese saranno produttori esecutivi.

Death Note è un manga e poi anime giapponese scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi Obata. L’originale si concentra su un brillante adolescente, Light Yagami, che scopre un misterioso taccuino nero che gli conferisce un potere soprannaturale sulla vita e sulla morte, in particolare può decidere a chi togliere la vita semplicemente scrivendo il nome di quella persona nel libro. Light si ossessiona al potere del Death Note e, aiutato da Ryuk, un dio della morte, decide di eliminare il mondo dai criminali, mentre una squadra delle forze dell’ordine cerca di fermarlo.

Netflix ha realizzato un adattamento cinematografico nel 2017, ma questa sarà una versione completamente nuova. Il film vedeva nel cast Nat Wolff nel ruolo di Light Turner, Margaret Qualley è Mia Sutton, Keith Stanfield è L, e Willem Dafoe come voce di Ryuk.

