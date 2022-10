Gli avatar WhatsApp cominciano ad essere a disposizione dei primi tester del servizio di messaggistica. Lo ha annunciato l’informatore WABetaInfo attraverso il suo account Twitter. La funzione è in fase di sperimentazione oramai da mesi ma è in queste ore che i primi fortunati potranno procedere proprio all’impostazione del proprio alter ego.

Un po’ come accade su Facebook, l’avatar WhatsApp potrà essere “costruito” con le nostre sembianze, risultando alla fine la nostro controparte animata. All’interno delle chat dunque, si potrà utilizzare la soluzione personale nelle sue diverse declinazioni. Proprio l’aspetto dell’avatar potrà in effetti essere applicato a tante tipologie di sticker che ci raffigureranno sorridenti, malinconici, annoiati, arrabbiati e chi più ne ha più ne metta.

Sempre grazie alla preziosa anticipazione di WAbetaInfo, apprendiamo qual è la sezione esatta in cui sarà possibile procedere al settaggio del proprio avatar WhatsApp. Direttamente dalle Impostazioni in app, al di sotto della voce Account e poi Privacy, ora compare anche il comando Avatar. Non conosciamo ancora il dettaglio di questo menù, ma è chiaro che (attraverso di esso) sarà possibile procedere alla creazione e la modifica dell’aspetto del proprio profilo.

Come già indicato, per il momento, solo alcuni beta tester stanno beneficiando della novità WhatsApp, in particolare quelli con dispositivo Android che hanno aderito al programma sperimentale attraverso il Play Store. Per l’implementazione finale e globale degli avatar, bisognerà ancora aspettare un po’ molto probabilmente. In molti troveranno utile (oltre che divertente) esprimersi attraverso il loro alter ego animato con adesivi in chat. Per il futuro, così come pure evidenziato in beta precedenti, potrebbe essere possibile utilizzare proprio gli avatar anche all’interno di videochiamate, come diretti sostituti della nostra immagine reale. Per quest’ultimo passaggio, i tempi saranno di certo più lunghi ma gli sviluppatori sono già all’opera per mettere a punto la feature.

