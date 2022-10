Sick Luke torna in radio e lo fa con il supporto di due colleghi d’eccezione. Parliamo di Mara Sattei e di Bresh, le due voci che si uniscono a quella di Rick Luke in Vuoto Dentro. Il nuovo brano arriva in radio e negli store digitali venerdì 21 ottobre, dopo il successo del suo primo album X2. Nel corso dei primi 6 mesi del 2022 è stato proclamato 5° album più venduto in Italia dopo l’esordio direttamente in vetta alla classifica dei dischi più acquistati.

Adesso Sick Luke torna in radio e coinvolge due promesse della scena musicale italiana. Da un lato c’è Mara Sattei, la voce femminile che si è letteralmente imposta negli ultimi anni; dall’altro lato c’è il giovane e talentuoso Bresh. Nasce da questa unione del tutto inedita Vuoto Dentro, il nuovo singolo disponibile dal 21 ottobre, un brano che tiene conto delle particolarità stilistiche dei tre artisti coinvolti e le rispetta tutte.

Sick Luke racconta la nascita di Vuoto Dentro e il momento in cui hanno iniziato a lavorare su questo pezzo, a Milano: “VUOTO DENTRO è una canzone in cui ho giocato soprattutto con chitarre, sintetizzatori e batterie semi-trap, e che continua la wave iniziata con il mio album “X2”. Abbiamo iniziato a lavorare a “VUOTO DENTRO” durante una session con Mara, a Milano. Non appena ho sentito il ritornello che aveva scritto, abbiamo capito che Bresh sarebbe stato perfetto per il pezzo e l’intuizione è stata giusta. Mara e Bresh suonano alla grande insieme!“

Gli fa eco Mara Sattei che racconta il grande affiatamento in studio: “VUOTO DENTRO è un brano a cui tengo moltissimo, che racconta un periodo molto particolare della mia vita. La sua parte malinconica e a tratti introspettiva ti trascina in una dimensione magica che sa realmente farti entrare in un viaggio. Eravamo in studio, io e Sick, e appena ho sentito il beat me ne sono innamorata e così il giorno dopo ho scritto la strofa e il ritornello. Poi, confrontandoci, abbiamo pensato entrambi a Bresh, che ha da subito accettato felicissimo. La cosa bella è che c’è stata una cura a 360 gradi ad ogni dettaglio del brano. Io e Bresh, per esempio, abbiamo lavorato e scritto insieme lo special finale e con Sick c’è stato un continuo scambio e confronto, come una vera squadra. Sono contentissima di aver collaborato con i ragazzi e spero davvero che questo brano arrivi a tutti“.

Bresh ne sottolinea le sonorità innovative: “VUOTO DENTRO è un pezzo che si fa notare fin da subito per le sonorità innovative e moderne create da Luke e per la grande linea vocale di Mara. Collaborare con due artisti come loro per me è una grande soddisfazione, li rispetto molto e credo che ognuno di noi abbia regalato agli altri un po’ del proprio mondo, abbracciando le diverse influenze di ciascuno“.

Testo Vuoto Dentro di Sick Luke feat. Mara Sattei e Bresh

Vuoto dentro la mia testa

Incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta

Tipo imparo dai

A dirti mai, tipo mai

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine

Dentro la mia testa

In fondo all’anima

Quanto cambia a dirti onesta

Faccio fatica

A dirti mai, tipo mai

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te



Dicono tutto passi, mentre non passa niente

Leggo e conto sorpassi

Giorni che odio mentre

Brilla la luce in taxi, e le stelle comete

Reggo i miei vuoti tanti, quindi

Mezzo ho imparato a restarci in mondi

Tipo terzo ho incastrato a restarci qua

Sulle cose io non ci sorvolo mai

E nei tuoi occhi resto incastrata

Perché dentro me

Sapessi le battaglie

Che sorpasso scalza perché a non pensare

Con un termine che metto in chiaro basta

Che son stanca impazzirai

A dirti stai qua?

Non so se dirtelo adesso

Come fiorisse l’immenso dentro una scatola

Tutte le cose che ho messo, sparisce tutto in un gesto

Con una parola

Schiarisci tutto mi hai chiesto

Come si guarisce adesso?

Dentro mi capita

Di dare tutto per me so

Mentre ci sbatto è permesso

Mentre ci sbatto ma



Vuoto dentro la mia testa

Incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta

Tipo imparo dai

A dirti mai-ai-ai, tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine

Dentro la mia testa

In fondo all’anima

Quanto cambia a dirti onesta

Faccio fatica

A dirti mai-ai-ai, tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te

Vuoto dentro la mia testa ahi ahi ahi

St’aria fredda mi calpesta ahi ahi ahi

Non accendo mai l’ansia nel mio vibe

Prende forma di uomo, la killo come un gioco

Nello stesso campo da gioco

Delle mie paure ci trovo

I miei più fidati guerrieri

Con le ali al posto dei piedi

Metto una corona d’alloro alla punta più alta del duomo

Che non la vedi se ti siedi, che non la prendi se non cresci

E ho il calice dei rimedi

Fumo questa c’ho una paresi

Non mi sento più mezzo lato, non sento nemmeno il richiamo

Dei miei guai-ai-ai già lo sai-ai-ai che se inizia la festa

Dopo il karma protesta

Vuoto dentro la mia testa

Incontro a l’anima

Gira dentro la tempesta

Tipo imparo dai

A dirti mai-ai-ai, tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non posso dire

Quando tutto ha un costo infine



Dentro la mia testa

In fondo all’anima

Quanto cambia a dirti onesta

Faccio fatica

A dirti mai-ai-ai, tipo mai-ai-a

Tu fai quello che non so capire

Quando tutto ha un costo infine

Come te

Come faccio a dirti che non dormirò

I miei sogni, giuro cambiano

Dentro giorni tristi

Tipo sparirò e tornerò

Per cercare l’aria nell’oceano

Come faccio a dirti che non dormirò

I miei sogni, giuro cambiano

Dentro giorni tristi

Tipo sparirò e tornerò

Per cercare l’aria nell’oceano

