Dopo il debutto del Samsung Galaxy A04s, il colosso sudcoreano è pronto a lanciare sul mercato un altro smartphone economico e della gamma Galaxy A: si tratta del Samsung Galaxy A04e. Il nuovo device di fascia bassa è dotato di una CPU octa-core, supportata da 3 o 4GB di memoria RAM e 32 o 64 o perfino 128GB di storage interno (espandibili mediante scheda microSD fino a 1TB), e sfrutta il sistema operativo Android 12 basato sull’interfaccia One UI 4.1 Core. Il processore potrebbe essere il MediaTek Helio G35.

Vediamo insieme le principali caratteristiche e specifiche del nuovo dispositivo economico. Il Samsung Galaxy A04e presenta un display PLS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, dotato di cornici piuttosto consistenti e da un notch a forma di goccia che accoglie una fotocamera frontale da 5MP, perfetta per scattare selfie e videochiamare. Sul retro il comparto fotografico mostra una doppia fotocamera con flash LED, disposta in modo verticale e posizionata nell’angolo in alto a sinistra privo di placche apposite, dotata di un sensore grandangolare da 13MP e uno per la profondità di campo da 2MP. Il dispositivo di fascia bassa prossimo al lancio sul mercato mostra anche un buon comparto per la connettività; infatti, è possibile trovare il Wi-Fi (a banda singola), il Bluetooth 5.0, il GPS ed il supporto alle reti 4G, mentre ciò che mancano sono l’NFC e un lettore per le impronte digitali.

Il Samsung Galaxy A04e integra sensori quali accelerometro, sensore di luminosità e sensore di prossimità ed è alimentato da una batteria da 5000mAh, che può ricaricarsi tramite la porta USB Type-C. Il nuovo device del produttore sudcoreano sarà lanciato in tre colori: Light blue, Copper e Black, ma ancora non si conosce la tipologia di prezzo e su quali mercato inizierà la commercializzazione.

