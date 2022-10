Don Alberto Ravagnani risponde a Fedez attraverso un nuovo video su YouTube dal titolo “Impariamo l’educazione con Muschio Selvaggio”. Per i pochi che non lo sapessero ancora, Muschio Selvaggio è il podcast che Fedez tiene insieme a Luis Sal. Negli scorsi giorni, il sacerdote è stato suo malgrado protagonista della puntata numero 100 e adesso risponde per le rime al rapper.

Chi è Don Alberto Ravagnani e perché risponde a Fedez

Don Alberto Ravagnani è il prete ambrosiano youtuber seguito da decine di migliaia di follower. Oggi coadiutore dell’oratorio San Filippo Neri della parrocchia San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Proprio attraverso un video su YouTube arriva la sua risposta al rapper.

Don Alberto Ravagnani inizia il suo intervento su YouTube mostrando una breve clip tutta piena di “Bip”, che vede protagonisti il team di Muschio Selvaggio con Fedez in prima linea. Lancia allora, provocatoriamente, alcuni punti per imparare l’educazione traendo spunto da quanto accaduto in puntata chiarendo di non aver trovato niente di ironico negli insulti ingiustificati di Fedez.

Stop bullismo. Il bullismo va condannato sempre, sia online che off line; A volte le parole fanno più male delle botte. Spesso dietro l’ironia si nasconde sarcasmo, ironia senza simpatia che non vuole ridere con gli altri ma ridere degli altri; Se hai problemi con qualcuno è sempre meglio affrontarlo di persona al posto di calunniarlo; Non circondarti solo di persone che ti assecondano; Dissare è una cosa, insultare un’altra; Sui social abbiamo tutti una responsabilità verso chi ci segue, soprattutto se ci seguono tante persone; Sui social abbiamo la possibilità di scegliere cosa far vedere di noi: scegliamolo bene. Noi siamo ciò che comunichiamo: le parole che scegliamo raccontano quello che siamo.

Don Alberto Ravagnani era stato ospite di Muschio Selvaggio insieme a Il Masseo nel 2020. Ad invitarlo era stato proprio Fedez, incuriosito dalla sua figura di sacerdote YouTuber. Nella puntata numero 100 del podcast sono stati invitati i personaggi protagonisti degli episodi di maggior successo. Tra questi anche Il Masseo ma il don era assente fisicamente, presente attraverso una serie di bip.

“Atteggiamenti del genere, se passano nel silenzio, vengono in qualche modo legittimati e giustificati”, spiega il don. Da qui la necessità di un video per replicare a quanto accaduto.