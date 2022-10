​

Romulus 2 si prepara a debuttare su Sky per riprendere La Guerra per Roma portando sullo schermo nuovi protagonisti e uno scontro che avrà un solo vincitore, chi sarà Romulus? La seconda stagione si apre sotto il segno della speranza con Yemos e Wiros entrati a Velia con l’autorità di chi ha liberato Alba e sconfitto il traditore Amulius, al loro fianco ci sono Ilia, Deftri, l’intero popolo dei Ruminales e alcuni latini in cerca di un nuovo inizio e di una nuova patria.

Al posto della vecchia Velia adesso sorgerà Roma, una nuova città consacrata a Rumia e fondata sulla giustizia e sulla pace con la promessa di un riscatto per tutti, ma sarà davvero così? In un mondo arcaico fatto di violenza e sopraffazione, dove dèi e uomini raramente mostrano pietà, promesse come quelle di Roma sono difficili da mantenere e il primo muro da superare è Cures, città sacra del popolo dei Sabini, con il suo re, il giovanissimo Tito Tazio.

Toccherà a lui invitare i due re per un rito che si rivelerà un’imboscata volta alla sottomissione e sarà allora che Yemos e Wiros strapperanno al re le sacerdotesse Sabine in un gesto sacrilego ma inevitabile, sarà questo gesto a mettere in crisi la loro fratellanza aprendo la strada verso la guerra per avere un solo re sul trono?

Romulus 2 prenderà il via oggi portando in tv non solo la guerra per il trono ma anche nuovi protagonisti a cominciare da Valentina Bellè, uno dei volti noti della fiction Rai1. L’attrice vestirà i panni di Ersilia, la sacerdotessa forte, fedele al re Tito, disposta a fare tutto ciò che gli chiedono il dio Sancos e il suo sovrano. Rapita e portata a Roma trova la sua voce e la sua indipendenza così come le altre Sabine interpretate da Ludovica Nasti, Maria Rosaria Mingione, Gaia Altucci e Bianca Panconi.