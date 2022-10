Con l’arrivo di Alan Sorrenti a Oggi è Un Altro Giorno dallo studio è partita la gaffe. La colpa non è stata della conduttrice Serena Bortone, che subito ha redarguito i tecnici per ciò che stava succedendo. Di fatto, ad ogni ingresso in studio degli ospiti dalla regia viene trasmessa una loro canzone o il loro brano preferito.

Quando è arrivato Alan Sorrenti, però, la regia ha mandato Bandiera Bianca di Franco Battiato, e Serena Bortone è subito intervenuta: “Non era questa la canzone!”. Niente di grave, e probabilmente al cantante di Figli Delle Stelle ha fatto anche piacere ascoltare la voce del cantautore siciliano che ci ha lasciati recentemente.

Oggi Alan Sorrenti è un artista rinnovato. Il 14 ottobre è uscito Oltre La Zona Sicura, il nuovo disco che dal 17 novembre porterà sul palco con una prima data a Napoli e un’ultima tappa a Bari il 2 dicembre. Tutti lo amiamo, però, per Figli Delle Stelle, la super hit contenuta nell’album omonimo pubblicato nel 1977 che ancora oggi è sulle nostre bocche.

Consapevole di quel successo ancora vivo, Alan Sorrenti a Oggi è Un Altro Giorno racconta in quale modo è nato il suo tormentone. Pochi sanno che Figli Delle Stelle è nata negli Stati Uniti, a Los Angeles e che il primo titolo era Heaven. Le sue parole:

“Io viaggiavo su onde filo-brasiliane, invece il produttore individuò i miei vocalizzi e li trasformò nel riff di chitarra diventato famosissimo. La canzone prima si chiamava Heaven, poi ho cambiato. C’era bisogno di scrivere il testo e per questo avevo bisogno dell’Italia”.

E il titolo? Alan Sorrenti spiega:

“Scientificamente abbiamo materia stellare dentro di noi. Noi apparteniamo all’universo e ho sentito quest’appartenenza. È stata una rivelazione”.

Nel 1977 il brano rimase in testa alle classifiche per una settimana, per poi essere soppiantato da Stayin’ Alive dei Bee Gees.

