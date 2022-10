Ci sono novità importanti che potrebbero essere ufficializzate nei prossimi mesi da Samsung, visto che il top di gamma del prossimo anno, vale a dire il Samsung Galaxy S23, rischia seriamente di essere il primo a godere della funzione “seamless update“. Dopo aver analizzato più da vicino alcune specifiche peculiari della versione Ultra, come osservato con il nostro articolo pubblicato in mattinata, ora dobbiamo concentrarci su questioni prettamente software. Del resto, Android 14 e la nuova interfaccia One UI 6.0 potrebbero dar vita ad una piccola rivoluzione secondo quanto raccolto di recente.

Focus sulla funzione ‘aggiornamenti senza interruzioni’ pronta ad esordire con il Samsung Galaxy S23 dal 2023

Sostanzialmente, la tanto discussa funzione “Aggiornamenti senza interruzioni”, che abbiamo avuto modo di osservare con altri produttori di smartphone in questi mesi, pare possa essere destinata a fare la sua apparizione sul mercato a partire dal Samsung Galaxy S23 dal 2023. Il colosso coreano, infatti, sembra intenzinato ad assicurare al pubblico una svolta sotto questo punto di vista. Di cosa stiamo parlando in termini più pratici? Allo stato attuale, quando viene avviato il processo di download e di installazione di un aggiornamento software, siamo costretti a non utilizzare lo smartphone fino a quando la procedura non termina, con relativo riavvio del device.

In sostanza, l’idea del produttore coreano è quella di assicurare il mancato stop alle proprie attività con lo smartphone per circa 10 o 20 minuti, ogni volta che un nuovo aggiornamento risulta disponibile. Tramite ‘seamless update’, la procedura finirebbe semplicemente in background. Secondo quanto riportato da SamMobile, che a sua volta cita le parole di Hyesoon (Sally) Jeong, vicepresidente di Samsung Electronics e responsabile dello sviluppo dell’interfaccia utente One, la svolta potrebbe esserci proprio con Android 14 e One UI 6.0.

Inutile dire che in un contesto del genere, il Samsung Galaxy S23 sarebbe in pole position.