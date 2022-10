Dopo aver rilasciato la patch di sicurezza di ottobre 2022 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 negli Stati Uniti, il colosso di Seul sta ora lanciando l’ultimo aggiornamento di sicurezza per le varianti sbloccate dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 nello stesso Paese. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy Z Fold 4 aveva già ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022, ma solo in Israele, ora è in arrivo anche negli Stati Uniti (cosa che lascia ben pensare anche per quanto riguarda il rilascio dell’upgrade nel nostro mercato). Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip 4, la sua variante statunitense è in linea per ricevere la patch di sicurezza di ottobre 2022.

Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Fold 4 porta la versione del firmware a F936USQS1AVII, mentre quello per lo Z Flip 4 arriva con la versione firmware F721USQS1AVII. L’upgrade porta con sé la patch di sicurezza di ottobre 2022, che risolve più di 47 vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza. È possibile scaricare e installare il nuovo aggiornamento software tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Mentre la versione stabile del sistema operativo per i due smartphone riceve la patch di sicurezza di ottobre 2022, il produttore asiatico ha annunciato il programma One UI 5.0 beta basato su Android 13 per i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 in Corea del Sud. Se vivete in quelle regioni e volete provare il prossimo software del colosso di Seul, potrete farlo iscrivendoti al programma beta. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

