Salta lo show di Michelle Hunziker su Canale5, almeno per ora, e la rete corre ai ripari pronta a trovare subito delle serie tv straniere che possano tappare questo buco. Chi ha seguito il lancio dei palinsesti sa bene che proprio in questo mese avrebbe dovuto prendere il via “Michelle Impossible & friends” ma così non sarà. Non sappiamo bene i motivi di questa scelta, se è una decisione dovuta alla conduttrice e ai suoi impegni o a Mediaset che preferisce far slittare il programma a momenti in cui ne avrà più bisogno, fatto sta che a coprire la prima serata arriveranno due serie tv straniere: Passaporto per la Libertà e Le Indagini di Padre Clement.

Canale 5 ridisegna il suo prime time partendo proprio dalla serata della domenica che rimarrà orfana di Scherzi a Parte e che quindi sarà destinata ad un ciclo di film Primissime per un totale di otto serate divise tra Tolkien, Downton Abbey, Il Giardino Segreto, Il Professore e il Pazzo, Vi presento Christopher Robin, Le streghe, Il Diritto di Opporsi e Greenland.

A loro dovrebbero aggiungersi, in arrivo da Netflix, Mio fratello, mia sorella (con Claudia Pandolfi, Alessandro Preziosi e Caterina Murino) e Yara, con Alessio Boni.

Sul fronte serie tv, il venerdì di Canale 5 finirà nelle mani de Le Indagini di Padre Clement dall’11 novembre prendendo il posto di Viola come il Mare, ormai in dirittura di arrivo. Al martedì, invece, dal 15 novembre, spazio alla serie brasiliana Passaporto per la Libertà, composta da otto episodi. Le indagini di Padre Clement è una commedia poliziesca francese che porterà sullo schermo Clément, un giovane prete di 33 anni che ad un tratto si rende conto che la vita fuori dal ministero è molto diversa da quella che ha studiato sui libri. Quando il suo mentore viene ucciso è costretto a fare i conti con tutto questo al fianco della poliziotta, atea, Elli Taleb, come andrà a finire con le loro indagini?

La serie brasiliana Passaporto per la Libertà, invece, racconta la vera storia di Aracy de Carvalho, la donna brasiliana che ha aiutato centinaia di ebrei a fuggire dalla persecuzione nazista.