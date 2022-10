Se siete alla ricerca di auricolari di ottima fattura e di stampo Apple, può essere una buona occasione affidarsi agli AirPods Pro ricondizionati presenti ad un buon prezzo su Amazon. Parlando di dispositivi Apple, che quindi si ritrovano ad avere un costo piuttosto elevato, affidarsi ai modelli ricondizionati può essere un ottimo compromesso tra qualità e risparmio. Sul mercato gli auricolari targati Apple sono senza dubbio tra i migliori, ma chiaramente il prezzo non è così favorevole alle tasche degli utenti.

Comincia nuovamente a calare il prezzo degli AirPods Pro su Amazon: la situazione a fine ottobre

Altro calo del prezzo, dunque, dopo il nostro ultimo articolo a tema. Grazie però ad Amazon è possibile acquistare questi prodotti nello stato di ricondizionati, il che sicuramente farà risparmiare qualche euro. Quest’oggi vogliamo, a tal proposito, proporvi questi AirPods Pro ricondizionati ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto al solito. Il costo finale è infatti di 183,90 euro e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochissime ore arriverà direttamente nelle vostre case.

Tra l’altro sarà possibile anche pagare a rate grazie a Cofidis, rendendo la spesa dilazionata nel tempo e sicuramente più accessibile a tutti. Un’offerta da prendere in considerazione se si ha intenzione di avere tra le mani questi AirPods Pro ricondizionati. Rispetto ai modelli nuovi di zecca questi dispositivi ricondizionati sono stati semplicemente sottoposti ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti.

Questi AirPods Pro sono quindi perfettamente funzionanti, ma semplicemente sono emersi con qualche difetto dalla produzione e rimessi immediatamente in sesto. Tra le qualità di questi auricolari di stampo Apple ritroviamo la cancellazione attiva del rumore per un suono avvolgente, ma è possibile anche puntare sulla modalità trasparenza per riuscire ad ascoltare ciò che accade intorno. Sono resistenti all’acqua ed al sudore e puntano sull’adaptive EQ che sintonizza in modo automatico la musica alla forma del vostro orecchio. Tanta tecnologia e qualità per questi AirPods Pro ricondizionati.