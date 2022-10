I libri de L’Accademia del Bene e del Male hanno ispirato il film Netflix, uscito il 19 ottobre sulla piattaforma. La storia fa parte di una lunga saga fantasy letteraria, scritta da Soman Chainani.

L’adattamento cinematografico vede Charlize Theron e Kerry Washington vestire rispettivamente i panni di Lady Lesso, preside della scuola del Male, e Clarissa Dovey, preside della scuola del Bene. La storia inizia quando due migliori amiche, Sophie e Agatha, vengono catapultate alla Scuola del Bene e del Male. Lì, aspiranti eroi e cattivi vengono addestrati per proteggere l’equilibrio tra il bene e il male.

Le due, diverse sotto ogni aspetto, inizialmente credono di essere state assegnate negli istituti sbagliati. Infatti Sophie, bionda e bella, che sogna il vero amore, finisce nella scuola del Male. Al contrario, Agatha, scura e scontrosa, considerata una strega, viene portata nella scuola del Bene. Il loro legame verrà messo a dura prova quando verranno coinvolte in una battaglia ben più grande.

I libri de L’Accademia del Bene e del Male è una saga composta da sei volumi, e si leggono in questo ordine:

L’Accademia del Bene e del Male (pubblicato in Italia nel 2015) L’Accademia del Bene e del Male: Un mondo senza eroi (2016) L’Accademia del Bene e del Male: L’ultimo lieto fine (2017) L’Accademia del Bene e del Male: Missione per la gloria (2018) L’Accademia del Bene e del Male: Prima che sia per sempre (2019). L’Accademia del Bene e del Male: Un solo vero Re (2021).

La saga include anche un libro extra, The School for Good and Evil: The Ever Never Handbook, pubblicato nel 2016, ma ancora inedito in Italia.

Tratto dall’epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L’Accademia del Bene e del Male è diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kerry Washington e Charlize Theron. Tra gli altri interpreti: Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom.

