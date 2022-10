I legumi sono una parte fondamentale di una dieta sana. Rappresentano una fonte naturale di fibre, fondamentali per garantire regolarità intestinale, abbassare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue. Inoltre conferiscono senso di sazietà. Questo tipo di alimenti è anche ricco di vitamine del gruppo B e minerali, soprattutto fosforo, potassio e ferro.



La loro importanza è notevole soprattutto per le persone che seguono una dieta vegetariana o vegana, perché i legumi contribuiscono a fornire il principale apporto di proteine non animali al nostro organismo.

Nella nostra cultura alimentare fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave, sono i legumi più diffusi. I nutrizionisti consigliano di prediligere quelli secchi, perché i prodotti precotti in barattolo, che si trovano negli scaffali del supermercato, contengono spesso molto sale.

Ecco quali sono i legumi (secchi) più ricchi di proteine per 100 grammi:

Soia – 37g Fagioli – 24g Lenticchie – 23 Piselli – 22g Fave e ceci – 21g

Una dieta equilibrata però, non può basarsi solo sulle proteine dei legumi, poiché hanno meno amminoacidi importanti per il nostro organismo rispetto a quelle animali (definite per questo “proteine nobili”), che ricaviamo da carne, uova, latte, pesce. Dunque, per integrare le proteine dei legumi è indispensabile consumare altri alimenti, come cereali che contengono cisteina e metionina, oppure riso o grano.