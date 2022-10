In questa prima mattinata di giovedì 20 ottobre non funziona l’app Vinted e si registrano della anomalie anche per quanto riguarda il sito di riferimento del servizio di vendita tra privati. Si tratta di un malfunzionamento abbastanza particolare e pure del tutto nuovo: è giusto capire quali siano le modalità con le quali si manifesta il down, si spera, momentaneo.

L’app in panne

Chi prova, proprio questa mattina, ad utilizzare l’app Vinted può subito fare i conti con il suo non funzionamento. Stando alla testimonianza di numerosissimi utenti legati al servizio, in pratica, siamo al cospetto di un errore inaspettato al caricamento di qualsiasi sezione dello strumento. A nulla valgono i tentativi molteplici delle persone che comunemente utilizzano il servizio, il tool restituisce pagina vuota o al massimo un alert di errore appunto.

Al momento di questa pubblicazione, non sono giunte comunicazioni ufficiali da parte del team Vinted che spieghino il perché delle difficoltà in corso. Tuttavia, al tentativo di raggiungere il sito di riferimento, viene visualizzato un inconfutabile errore 504 Gateway time-out, ossia di mancata risposta dei server. Se per molti utenti non funziona l’app Vinted proprio in questi minuti, l’unico consiglio plausibile è quello di provare in un secondo momento a riconnettersi al servizio.

Il servizio di vendita tra privati di abbigliamento, giocattoli, libri usati e molto altro ancora è molto utilizzato in Italia come nel resto del mondo. Dal momento che non funziona l’app Vinted per gli utilizzatori globali in questa mattinata di metà ottobre risultano esserci dei grossi problemi. Tanti potenziali affari e dunque transazioni sono bloccate dalla mancata risposta dei server del servizio. I tecnici saranno certamente al lavoro per risolvere le problematiche nel minor tempo possibile: eventuali aggiornamenti sulla situazione non mancheranno di essere comunicati, non appena disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com