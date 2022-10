Dopo il grande successo dei concerti negli stadi nordamericani nell’estate 2022, con oltre 1,3 milioni di biglietti venduti, Mötley Crüe e Def Leppard arrivano in Italia per un solo appuntamento imperdibile in programma per il 2023.

Due delle due leggende più iconiche e celebrate del rock mondiale annunciano il nuovo tour 2023 che li porterà anche in concerto in Europa, e in Italia, per un solo evento nel nostro Paese. C’è già la data e la location, i biglietti invece saranno in vendita a breve.

The World Tour vedrà le due band nuovamente co-headliner. L’unico concerto previsto in Italia si terrà il 20 giugno 2023 al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro).

Ci siamo divertiti moltissimo a suonare negli stadi nel tour di quest’estate in Nord America e non vediamo l’ora di portare lo spettacolo in giro per il mondo con il The WORLD Tour nel 2023. Crueheads in America Latina e in Europa: preparatevi! Stiamo arrivando per voi e vogliamo vedervi finalmente tutti là fuori l’anno prossimo!”, hanno dichiarato i Mötley Crüe.

“Dopo essere finalmente ritornati sulla scena quest’anno con il monumentale tour estivo negli Stati Uniti e in Canada, siamo estremamente entusiasti di portare questo imponente tour negli stadi delle principali città di tutto il mondo, e di dare il via alle date europee partendo da Sheffield, dove tutto è iniziato per noi 45 anni fa. Non vediamo l’ora di vedervi lì, da qualche parte, presto!”, le parole di Joe Elliott dei Def Leppard.

Biglietti per Mötley Crüe e Def Leppard a Milano nel 2023

I biglietti per Mötley Crüe e Def Leppard a Milano nel 2023 saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 26 ottobre 2022.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 28 ottobre 2022 su TicketOne, VivaTicket e TicketMaster. Biglietti in vendita anche nei rispettivi punti vendita autorizzati.

