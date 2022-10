Non si mettono bene le cose per Apple a proposito delle vendite del tanto discusso iPhone 14 Plus. Il colosso di Cupertino, infatti, pare abbia allertato i propri partner affinché ci sia una sorta di rallentamento nella macchina produttiva del dispositivo. A cosa è dovuta questa decisione assolutamente non prevista da parte dell’azienda americana? Tutto gravita attorno alle vendite inaspettatamente lente riscontrate sul mercato durante il mese di ottobre. Il tutto, stando ai dati raccolti a meno di due settimane dal lancio del modello.

Rischio concreto di flop per le vendite dell’iPhone 14 Plus: i nuovi scenari che si stanno configurando per Apple

Viene confermata, dunque, la notizia riportata ad inizio settimana con un altro articolo, a testimonianza del fatto che le cose non stiano andando come si aspettava Apple. Secondo le ultime indiscrezioni, i produttori che si concentrano sulla realizzazione del modello avrebbero confermato di aver ricevuto la comunicazione ufficiale da Apple che porterà al taglio della produzione di ‌iPhone 14‌ Plus pari a circa il 40%. Come riportano in quste ore le fonti di DigiTimes, è altamente probabile che le spedizioni totali di ‌iPhone 14‌ Plus possano essere riviste al ribasso a circa 10 milioni di unità per il 2022.

Nonostante questa doccia gelata che dobbiamo registrare in casa Apple, con relativo calo degli ordini, la situazione non dovrebbe peggiorare complessivamente per l’azienda. Da un lato è vero che avremo i relativi aggiustamenti sulle stime di spedizione per i singoli modelli che fanno parte della serie 2022, dall’altro, però, pare che le consegne totali della serie ‌iPhone 14‌ nell’anno in corso probabilmente manterranno la quota prevista di 85-90 milioni di unità.

Staremo a vedere se i fatti confermeranno questa tendenza, con il presunto passo indietro di Apple sulla produzione degli iPhone 14 Plus dietro l’angolo.