Si torna a parlare dell’ultima puntata di Montalbano: realizzare oppure no Riccardino? Il romanzo di Andrea Camilleri, quello conclusivo che chiuderebbe la saga letteraria dedicato al commissario di Vigata, potrebbe regalare il giusto finale ai fan del personaggio, soprattutto dopo la puntata de Il Metodo Catalanotti che ha lasciato l’amaro in bocca.

Infatti la serie si è conclusa con il commissario che lascia la storica fidanzata Livia (via telefono!) per correre tra le braccia della giovane capo della scientifica Antonia, per la quale ha perso la testa. Un finale che suscitò molte polemiche tra i social.

Dopo la messa in onda della puntata, Luca Zingaretti aveva ammesso la sua volontà di non tornare a vestire i panni di Montalbano, confessando che dopo la morte di Camilleri, Sironi e Ricceri e di altri attori del cast, non avrebbe avuto senso andare avanti. A smentire le sue parole, però, c’è la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

In un’intervista con DiPiùTv ha dichiarato la sua intenzione a “chiudere idealmente il progetto Montalbano con l’ultimo romanzo di Camilleri.” E poi ancora aggiunto: “Non possiamo permettere che una serie come Il commissario Montalbano si concluda in questa maniera.”

Resta l’incognita Luca Zingaretti, per via delle sue dichiarazioni: tornerà in vista dell’ipotetica ultima puntata di Montalbano? Sempre a DiPiùTv, la Ammirati si è detta sicura:

“Zingaretti nonostante dubbi ed altri impegni, nel cuore ha il commissario di Vigata, quel set che per vent’anni è stato la sua casa, la sua vita”. Ed è quindi positiva: “Anche lui alla fine sarà contento di girare il gran finale.”

Il Commissario Montalbano è ormai da vent’anni sinonimo di qualità. Lo dimostrano le innumerevoli repliche mandate in onda dalla rete ammiraglia, che riescono a conquistare la prima serata, battendo anche la concorrenza (come è stato con Emigratis di recente). Attualmente la fiction va in onda ogni mercoledì in prima serata in versione 4K, rimasterizzata in alta definizione.

